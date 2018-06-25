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外貿協會扮推手 17家醫院組南向聯誼會

2018-06-25 17:47經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

國內17家醫學中心與大型地區醫院以實際行動支持政府新南向政策，在衛生福利部支持下，由外貿協會扮演推手，於6月25日成立「新南向市場醫衛交流聯誼會」，未來將藉由外貿協會的國際推廣平臺，向新南向市場推動醫衛交流、人才培訓、病患照顧以及醫材設備輸出。聯誼會第一波參與的會員包括林口長庚、北中高榮、台大、馬偕、中國附醫、北醫、振興、彰濱秀傳、義大、新光、彰基、童綜合、奇美、成大及高醫等。

外貿協會秘書長葉明水在記者會表示，臺灣的醫療照護有三大特色：「專業」、「安全」與「視病猶親」。在2018年有14家醫療機構通過全球醫界公認可信度最高的JCI (Joint Commission International) 醫療評鑑，顯見我們的醫療照護技術及品質已經達到世界級水準，深受國際肯定，2013 年曾被The Richest 雜誌評為全球第一，世界衛生組織（WHO）也曾評價臺灣國際醫療服務為亞洲第一，世界第六。

依據衛生福利部統計，2017年計有30萬5,600餘位外籍人士來臺接受疾病治療、健康檢查及醫美等醫療服務，與十年前相比已成長十倍，成長相當快速，其中來自東南亞則佔33.17%。

葉明水表示，貿協執行經濟部Meet Taiwan計畫協助會展產業的發展，目前各大醫院辦理的國際醫學會議就佔在臺灣舉辦的國際會議的1/3，顯示臺灣的醫學成就深受國際的肯定。未來貿協也樂意協助各醫療院所爭取更多的國際醫學會議來台舉辦。

衛生福利部石崇良司長表示，除了「一國一中心」擇定六個醫學中心於六國擔任平台，須要各醫院共同協助，整合資源，以達到最大的效益。

在醫療推動方面，近期有幾個很重要的法規鬆綁，第一是遠距醫療，今年4月已發布遠距醫療整療辦法，國際醫療特別納入其中為可實施對象。第二是細胞治療，臺灣在細胞治療佔有很好的利基及產業發展潛力，6月初也發布了特殊醫療技術管理辦法草案預告，快的話預計9月正式發布實施，未來相信臺灣在完備的法規管理制度及品質確保無虞的情況下，可望成為亞洲很重要的細胞治療中心，吸引新南向國家病人就診，也協助相關產業發展。

第三是醫事人才培訓的部分，教學醫院接受國外醫事人員進修規定相關要點已重新修訂，新南向國家如有醫事人才培育需要，也可透過醫策會及外貿協會平臺轉介到臺灣來訓練，這是深化國際交流最好的方式，可建立實質且長期的友誼關係。石崇良說，希望聯誼會的下一步能納入醫療相關產業如資通訊、醫藥、衛生等業者，擴大影響力，藉由聯誼會的平臺，立足亞洲、前進世界。

國內17家醫學中心與大型地區醫院，在衛生福利部支持下，由外貿協會扮演推手，今日成...
國內17家醫學中心與大型地區醫院，在衛生福利部支持下，由外貿協會扮演推手，今日成立「新南向市場醫衛交流聯誼會」。貿協/提供
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新南向政策外貿協會聯誼
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