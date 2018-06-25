賣房要有誠意 買家在天龍國先殺兩成 新北以南砍一成五

2018-06-25 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



升息是今年房市最大變數。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

央行日前公布5月五大行庫新承做房貸月增107.65億元，今年前4個月全台建物買賣移轉量較去年同期增加，顯示房市買氣小幅回溫。一般認為，目前房市仍在盤整期，屬於買方市場，現在進場買房議價空間大。

●房價看跌 買房議價空間大

不過，央行利率不變，資金成本仍低，賣方也沒有急著賣屋的壓力，現在買房究竟要殺價要殺多少才合理？永慶房產趨勢前瞻報告問卷調查，買新北市以南的都會區房子可以殺價15%為目標，買台北市的房子要殺個2成，才算賣方有誠意，有談的空間。

永慶房屋表示，台北第三季房價較高點跌13.1%。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑分析，房價在歷經三年多的修正後，已擺脫急跌期，房價趨勢由緩跌格局轉為平盤橫向整理，維持不變的持平盤整趨勢漸增，看跌趨勢收斂；不過，整體而言房價仍看跌，讓利仍是促進成交量能擴大的關鍵。

永慶房屋表示，與高點相比，台北第三季房價較高點跌13.1%，高雄跌幅12.5%，新北也有11.6%，桃園以南四大都會區則跌幅都在一成以內。

●降一成五 六都人就願進場

謝志傑說明，根據市場經驗與專業統計分析，超過五成消費者接受的價格，就是該時期市場成交共識價格，調查結果顯示，新北以南的六大都會區（新北市、桃園市、新竹縣市、台中市、台南市、高雄市）有過半消費者可接受降價幅度15%，就有意願進場購屋。

買賣雙方價格認知差距若無法拉近，將壓縮下半年交易量成長空間。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

其中，對於房市最樂觀的是桃園、新竹與台南，對於房價修正的滿足點最低，只要比高點降價15%內，就有六成消費者願意進場，進入成交價格共識區。

期待價格修正比15%更多的都會區是台北市，期待降價15%-20%的比率高達22%，顯示北市房價還需要多讓利5%，讓降幅達到15%-20%之間，才能真正進入成交共識區，成交機會增加。

●買氣增溫 升息是最大變數

永慶房屋業務總經理葉凌棋表示，國內外經濟同步成長，市場資金充沛、台股萬點行情續航，買氣小幅增溫，購屋需求出籠，民眾也開始積極出價，對於價格有一定的支撐，但買方仍期待小幅價跌的狀況下，預期今年價格拉鋸戰仍會持續。以近期交易量推估，預期2018年全年交易量約比2017年成長約3%至9%。

永慶房屋預期，今年房價拉鋸戰仍會持續。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「國際情勢、升息是今年房市最大變數，」葉凌棋說，中美貿易戰未解，且恐有擴大為多邊貿易戰的可能，國際情勢動盪，衝擊台灣經濟發展，下半年不容過度樂觀。此外，加上美國聯準會轉鷹，今年預計升息4次，台灣跟進升息機率大，恐影響民眾消費意願，連帶影響房市表現，若買賣雙方價格認知差距無法拉近，將壓縮今年下半年交易量成長的空間。