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長照願景／汪建民：我最想說謝謝的人是妹妹 但我從沒講過

迎夏日 宜蘭綠舞飯店優惠大放送

2018-06-24 21:36經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

每到夏天就是宜蘭最美時刻，宜蘭綠舞觀光飯店針對住房、園區、餐飲，皆推出不同活動與優惠。為推廣絕佳休閒與日式園區結合的住房體驗，即日起至8月31日止推出「歡樂盛夏」暑假住房活動。雙人入住可享玥/嵐山景客房$6,600，另外更針對親子族群，四人房更享有$9,600超值優惠，並於暑假入住期間顧客，推出迎賓享用的宜蘭道地「花生捲冰淇淋」。

舞饌日式料理主廚以長期留日的夏日體驗做為靈感，推出兩款經典消暑冰點。日本夏日祭典除了花火節，不能錯過的還有抬神轎活動。這個夏日，綠舞園區將傳統的日式神轎文化搬到宜蘭，讓你不用遠赴日本、無需人擠人，也可以感受日本傳統神輿文化，更有一系列的趣味競賽活動。

為迎接夏日暑價期間住客，特別準備在地人的夏天共通回憶，傳統花生捲冰淇淋，更是主廚夏日食材最具記憶的甜點，特別找尋宜蘭老師傅製作的麥芽糖花生磚，刨下的花生粉不但口感濃郁且香氣十足，特選餅皮柔軟薄透搭配主廚以古早味手法製作綿密細緻的冰淇淋，精選小農香菜再將各種滋味交織而成，冰沁甜美讓人久久難忘，品嚐道地宜蘭冰品。

舞饌日式料理餐廳主廚劉彥麟，把在日本夏天學習日料時的酷熱為靈感，重新打造日式傳統冰品，特別推出兩款經典口味，宇治金時純冰」採日式抹茶搭配HAGAN DAZZ抹茶冰淇淋，結合在地小農紅豆，清爽的九份芋圓，甜點師精選粉粿，綻放出夏日冰沁滋味。

「和風草莓純冰」草莓以日本傳統糖醬淋面搭配HAGAN DAZZ香草冰淇淋及烤綿花糖與香甜濃郁煉乳，圍繞著經典日式古早風味，每口都讓人感到甜美的愜意消暑。

宇治金時純冰。綠舞飯店／提供
宇治金時純冰。綠舞飯店／提供
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花生捲冰淇淋。綠舞飯店／提供
花生捲冰淇淋。綠舞飯店／提供
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宜蘭綠舞飯店推出「歡樂盛夏」暑假住房活動。綠舞飯店／提供
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冰淇淋神轎

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