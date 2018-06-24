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裕隆集團小金雞 裕融獲利逐年成長

2018-06-24 11:01經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

裕隆集團旗下的裕融（9941）自公司成立以來多以新車融資業務為主，自從總經理許國興接手後，積極推動業務多元化，獲利也逐年成長，去年合併稅後淨利逾23億元、EPS 8.38元創下新高，今年力拚獲利更上層樓。

裕融在今年第1季營收寫下新高，EPS達2.52元，已經成為裕隆集團在汽車、紡織之外的另一個重要獲利支柱。總經理許國興認為這是開發多元業務及長期努力耕耘下的成果，不只是國內市場布局強化，在中國市場的布局也相當積極，旗下的三家融資子公司，每年的獲利表現都很穩定，今年大陸汽車金融公司已成功開始獲利，裕融未來還要將觸角延伸到東南亞市場，持續擴大國際版圖佈局。

不只是營運狀況寫下佳績，今年度第四屆公司治理評鑑成績揭曉，裕融企業連續第二年獲得前5%的成績，在今年度864家上市公司的評鑑中，分別在「維護股東權益」、「平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」等五大評鑑面向獲得高分，再度獲得前5%的名次外，甚至超越部分金控公司的公司治理評鑑成果。

隨著裕隆集團水平事業多角化發展，除了裕融外的成員增加了格上租車、新安東京海上產險、行冠企業、行將企業等，去年營運皆告捷，新安東京海上產險在汽車產險市占排名晉升至第四，格上租車居租車市場前二強。現在裕融不再只是單純做新車的融資業務，業務也逐步擴大到中古車、企業機器設備、消費性商品等融資業務。

裕隆集團產險

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