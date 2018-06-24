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台灣可望脫離口蹄疫區 豬隻拚外銷潛力雄厚

2018-06-24 00:58經濟日報 記者李至和江睿智／台北報導

台灣豬將自今年7月起停止施打口蹄疫疫苗，國內養豬大戶包括卜蜂、台糖與大成對豬「拔針」均持樂觀態度，業者認為，減少施打疫苗不但降低飼養成本，消費者吃到的豬肉更好，且未來有機會重返國際市場，帶動國內養豬產業迎接新榮景，業者看好日本和東南亞將是可耕耘的潛力市場。

卜蜂董事長鄭武樾表示，7月豬隻不用再打口蹄疫疫苗對整個養豬產業是好事，畢竟減少疫苗施打，對農民、消費者都是好的，不過這也代表未來防疫更要謹慎，尤其是走私可能帶入的病源更要杜絕，不要讓好不容易有機會成為非口蹄疫疫區的機會流失。

大成也表示，豬拔針議題在養豬農戶間已成了近期熱門話題，多數養豬戶對於能不用再施打口蹄疫疫苗保持樂觀態度，國內豬肉品質可望向上提升，若未來有機會進入國際市場，國內養豬產業將可望有一番新榮景。國內毛豬養頭數約550萬頭，其中三大契作養豬業者為卜蜂、台糖與大成，三大業者養頭數約60萬至70萬頭，對食安自我把關嚴格，從小豬剛出生到成豬出售前，都會定期檢驗，確保出售豬隻肉品沒有疫病。

經濟日報提供
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台糖畜殖事業部執行長鍾得華表示，若能擺脫口蹄疫陰霾，控制豬瘟疫情，台灣豬重返國際市場值得期待，包括需要高品質、高蛋白質的日本，以及現仍為口蹄疫區的東南亞國家，都可以是台灣豬出口目標；產品方面，日本喜歡台灣冷藏豬，冷藏技術現有很大改進，此外，豬肉加工產品仍是台灣品牌廠可著力之處。

他表示，在供應國內市場有餘之外，未來政策若有朝豬肉出口發展，台糖也擔任豬肉出口急先鋒。

由於拔針後還必須留校察看一年，即使明年確定成為非口蹄疫疫區，台灣豬要重回國際市場也沒這麼容易，畢竟過去十多年台灣原本的豬肉外銷市場已被取代，且台灣仍然有豬瘟疫情尚未排除，要能讓台灣豬出國，還有很長的障礙賽要跑。

大成、卜蜂、台糖將受惠

農委會今年7月1日起全面停止注射口蹄疫疫苗，一年內若無新疫情，台灣可望擺脫長達21年口蹄疫區陰霾，台灣豬重返國際市場邁出一大步，對國內養豬戶大成、卜蜂、台糖將是大利多。

台灣1997年爆發口蹄疫，展開長達21年防疫，農委會主委林聰賢日前宣布，台灣口蹄疫將於7月起「拔針」（不再施打疫苗），如果一年內無新病例，即可提出申請成為非疫區。他並表示，擺脫口蹄疫，代表台灣養豬產業全面現代化，產品得以在國際市場重新流通，這對國內養豬業具有重大意義。

農委會防檢局副局長施泰華表示，台灣最快2020年取得口蹄疫非疫區的證書；接下來要處理豬瘟，台灣現仍為豬瘟疫區，仍在施打豬瘟疫苗，估計要處理一年，因此最快2021年成為非豬瘟疫區，台灣豬才能出口。

農委會官員表示，1996年時台灣養豬頭數高達1,070萬頭，這是歷史最高峰，其中有四成出口到日本。日本是全球生鮮豬肉主要出口市場，台灣距日本近，可以冷藏肉出口，歐美國家則以冷凍肉出口，前者口感較佳。

因而一度打開日本市場。

爆發口蹄疫情後，國內養豬頭數驟減至2017年底的543萬頭，20年來砍半，現每年仍要自國外進口8.5萬公噸豬肉，出口則以加工肉為主，去年只有3億元。

官員表示，自爆發口蹄疫後，政府養豬政策改以供應國內市場為主，一年活豬產值達755億元。

施泰華表示，今年7月1日起全面停止注射口蹄疫疫苗後，為確保一年內不再發生口蹄疫，農委會將加強邊境管理，包括查緝走私肉進口，防範台商在大陸養豬未做好生物安全措施，將疫病帶回台灣牧場；還要避免外勞返國，又將東南亞口蹄疫情帶回台灣，這些情況都要嚴加防範，才能度過最後一哩關鍵期。

疫苗台糖東南亞

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