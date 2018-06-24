菲律賓納卯市 農機商機大

2018-06-24 01:35 經濟日報 范光陽



菲律賓納卯市。 分享 facebook 菲律賓納卯市擁有高山、海洋、島嶼美景和高級酒店，至今都是菲國人民度假旅遊的好地方。納卯市也是菲律賓總統杜特蒂的故鄉。而杜特蒂的女兒是現任納卯市長莎拉.杜特蒂，自1988年起輪流擔任市長近30年，在其家族治理下，納卯市是民答那峨島與全菲律賓治安最佳的都市。

納卯市是民答那峨島(Mindanao)的商業、工業中心和國際港。

面積2,444平方公里，約有170萬人，是菲律賓第三大都市。納卯本地主要企業有Phoenix石油，Coca-Cola、Pepsi-Cola 等飲料廠；Union Galvasteel Corporation、SteelAsia 等鋼鐵廠，以及Lorenzo、Anflo、AMS、 Sarangani、Dole、Del Monte 等大型農產品公司，和多座豪華Shopping Mall。 由於產品自製率低，主要消費品、工業原物料、機器設備、零組件與汽配多仰賴馬尼拉進口商或製造廠供應。

為發展本地產業，直屬納卯市長辦公室的投資促進中心（DCIPC）除招商引資，提供投資者和當地企業取得公司設立許可和執照，協助商業媒合，提供投資諮詢，聯繫政府和公協會辦理展覽等，並力推農業、旅遊、輕工業、不動產、健康設施、資通信訊、再生能源、運輸及基礎設施等投資項目。

DCIPC強調，已有許多日本、南韓、中國大陸、美國、以色列企業前來設立據點。

納卯市周邊各省物產豐富，如北納卯省饒富二氧化矽、銀、銅、硫等礦產；東納卯省擁有許多海灘美景，也是菲律賓重要椰肉生產地；康波斯特拉谷省為優質水果產區，並有豐富的金礦。

直屬菲律賓總統辦公室的民答那峨發展局指出，杜特蒂總統重視民答那峨發展，尤其聚焦交通和農業發展的投資，未來將有大量政府資源投入。

若台灣業者要參與政府標案，必須與本地企業合組公司，並遵守本地與外國股權60:40之原則。由於此股權分配原頗不受外國投資者歡迎，目前國會正在檢討放寬，以利引進更多外資。

農業部第11區辦公署（包括北納卯省、東納卯省、南納卯省和康波斯特拉谷省）主要任務是提升農產品附加價值，協助當地企業投資加工設備，建立銷售通路。該署以當地人自豪的Malagos 巧克力為例，由於投資得宜，從原料到成品都在地生產，是全世界公認的頂級手工巧克力。

該署指出，去年曾參加貿協主辦的食品展，推展台灣市場。

但是其他的可可豆受限於加工設備與技術不足，大部出口到日本，做成成品回銷菲律賓，因此很期待台灣廠商合作投資篩粒、去皮、烘焙、研磨機、與加工成形機等可可生產設備與技術。此外，在農業機械、種苗技術、食品加工與包裝、養殖設備與技術等市場，均有許多商機。

當地農機公司對台灣農機性價比稱讚有加，但Fortune Tract Agro、Payo、Machtrac等農機製造商與經銷商都建議台廠應參加本地農漁業展覽，除擴大接觸面和知名度，也可發掘當地需求。例如納卯缺乏水利設施，電費又貴，對太陽灌溉泵極有興趣。

此外：發電機、四輪拖拉機、循環乾燥機、收割機、水井設備、飼料廠設備、麵團攪拌機、輸送帶、碾米機、香蕉切片機、木炭粉碎機、花生剝殼機等都有市場潛力。

納卯市商工會是由400家納卯市企業組成，經常參加貿訪團與展覽活動。每年9月舉辦民答那峨最具規模的農業博覽會，是南島年度盛事。今年9月將舉行，估有150家公司參展，可吸引2萬當地買主前來採購。

民答那峨島是菲律賓，甚至東亞與美國的重要農產品供應地，農用塑膠製品與包裝材料與設備需求龐大。納卯是相關包材主要生產據點，值得台灣廠商關注。

(作者是馬尼拉台灣貿易中心經理)

貿協簡介

外貿協會是經濟部結合其轄境內工商團體在1970年成立的公益財團法人，以協助各界拓展對外貿易為設立宗旨。目前除台北總部，設有新竹、台中、台南及高雄等國內辦事處和遍布全球各地60個據點；也陸續設立台灣貿易中心、台北世界貿易中心等姐妹機構。