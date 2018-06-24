以色列軍旅菁英訓練 催生「獨角獸」

2018-06-24 01:35 經濟日報 郭儀蕙



以色列由於與周邊穆斯林國家的多年紛爭，因此全力投入鑽研與生存防禦技術有關的國防高科技，現在已展成為現代的「新創企業王國(Start-Up Nation)」，更獲得「中東矽谷」的美稱。

以色列許多產業創新科技由國防科技演化而來，許多高科技人才出自軍旅菁英訓練，如以色列國防軍(IDF)一支菁英部隊UNIT 8200，即成為新創王國的「創新之心」。該部隊被全球情報專家公認是最令人畏懼的網絡間諜部隊；雖隸屬軍方，管理方式卻採用新創企業經營模式，招募優秀年輕理工人才，三年軍旅生涯，可贏得璀璨的創業未來，造就合作夥伴、顧客或投資關係。UNIT 8200最為人津津樂道是培育許多億萬富翁與獨角獸公司企業家。根據《Forbes雜誌》統計，UNIT 8200畢業生創立的企業已超過1,000家，其中有超過一半企業家是美國納斯達克上市企業共同創辦人。

根據World Economic Forum統計，以色列是全球新創企業排名第二多的國家，僅次於瑞士，新創公司總數超過6,000家，平均每年約增加1,300家，等同全國850萬人中，每350人就設立一家新創公司。此外，新創企業在美國那斯達克股上市家數排名，僅次於美國及中國大陸，位居第三。以色列近年吸引超過300家跨國知名科技企業如Alibaba、Amazon、Facebook、Google、IBM、Intel、Microsoft、HP及Yahoo等投資、併購或設立大型研發中心，研發的核心技術多與網路安全領域相關。以色列創新局前身為the Chief Scientist and MATIMOP-Israel Industry Center for R&D，是打造以色列轉型為「新創企業王國」的重要推手。美國Apple以色列分公司首任CEO Aharon Aharon被延攬擔任創新局首任CEO。以色列創新局每年投入約2億美元扶植新創事業發展，依據創新局的成本利益分析，每投進1美元，對以色列整體經濟平均約有5至8美元回收效益。

以色列的新創企業除倚靠政府計畫性扶植，創投業也扮演重要的角色，過去十年，平均每年外國人直接投資於以色列新創企業金額高達60億美元。未來將在各種創新高科技的發展輔助下，能有更多新機會在相關工業製造領域獲得高度成就，並積極與國際接軌。

台灣與以國有很多相似之處，例如重視家庭與學習的教育核心價值，土地狹窄、人口少、內需市場小、天然資源缺乏、出口導向及高科技產業經濟掛帥等特性。目前台積電、聯發科、廣達、技嘉、宏達電與華碩等台廠已有以色列的合作夥伴，結合二國企業的軟硬體研發及製造能力，未來還會有更多技術合作或投資方案產生，創造雙贏商機。(作者是外貿協會市場拓展處研究員)