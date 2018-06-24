以色列精準灌溉 沙漠變良田

2018-06-24 01:35 經濟日報 郭儀蕙



以色列Netafim公司已銷售滴灌系統至全球超過100個國家。 分享 facebook

以色列國土總面積約277萬平方公里，其中約有超過60%的土地為沙漠，適宜耕種的土地面積僅4,100平方公里，年均降雨量只有400毫米，僅為台灣降雨量的六分之一。每年3月至11月為雨季，是典型的地中海型氣候，夏季長、熱且乾燥；冬季短、冷且潮濕，這個氣候極度乾燥且缺乏水資源的小國，現在每年不但能自給自足供給該國人民95%以上的蔬菜水果市場需求，還有餘力外銷歐洲，並占據40%以上的瓜果蔬菜市場，因此享有「歐洲果籃」的美譽，並成為僅次於荷蘭的第二大歐洲花卉供應國。

而令世人感到驚豔的「沙漠奇蹟」，是以色列人不願向艱困環境臣服的毅力再次證明。以色列最知名於全球的農業耕種技術是「滴灌技術」，該技術的發明與發展，可說是近幾十年來農業生產技術發展史上相當重要的里程碑，更是對全世界農業節水灌溉最大的貢獻技術項目之一。 耶路撒冷著名觀光景點哭牆。 分享 facebook

據傳聞，此技術的發明其實是個不經心的偶然。一位以色列水利工程師Simcha Blass在1950年偶然發現一棵不需要澆水也能存活的植物秘密，真相其實是因為地下水管破裂滲漏而養活了植物，因而觸發他打造滴灌技術的靈感，並於1965年以此技術創立以色列知名的農業灌溉設備公司Netafim，並以其研發的滴灌系統、過濾系統、噴灌系統及創新電子農業科技而聞名全球。

滴灌技術運用的原理非常簡單，就是在植物根部土壤中埋設塑膠管，管線上布滿構造精細的出水孔，每個出水孔都安裝控制閥，以等量及等速的精準控制方式，直接對農作物根部周圍灌溉，對於水資源的利用效能超過90%，並大幅減少75%的用水量。此種灌溉方式水是讓水一點一滴滲入靠近植物根部的土壤中，而非灌溉整片土壤，所以能大幅降低水分被蒸發的機率。此外，滴灌技術也能被運用於肥料及農藥的精準灌溉，不僅可節省許多無謂的成本耗費，並能大幅提高灌溉品質，農業產出值比傳統耕作方式多出好幾倍。

滴灌技術開始在以色列被廣泛使用後，許多新創科技公司開始腦力激盪，開發各類與滴灌技術相結合的高科技軟硬體產品。近年在物聯網(IoT)及網路傳輸技術高度發展下，滴灌技術逐步結合感應器、衛星影像、無人機、雲端、大數據及手機應用App的智慧電子農耕技術方向發展。

電腦操控的自動化滴灌系統能根據土壤的吸水能力、作物種類、作物生長階段及氣候等不同條件收集大數據資料，在分析運算所有數據資料後，灌溉系統會提供定期、定量與定位混合肥料農藥水滴滲到農作物根部，讓水肥能均衡滋養每棵作物，以達到大幅節水目的。 滴灌技術運用原理簡單卻創造出令人驚豔的「沙漠奇蹟」。 分享 facebook

此外，該系統還能結合手機App來監視與遙控滴灌過程，達到精準農業耕作的目標。

Netafim公司也開始運用雲端運算、大數據及物聯網等技術，發展「有大腦的灌溉系統NetBeat」，該系統運作是以感應器收集作物及土壤的數據，並搭配天氣預報功能，傳回雲端後依照其作物栽種模式運算，為農民提供最佳灌溉建議方案。該系統能以行動裝置操控，且所有操作介面都簡單易用。 便宜好吃的水果。 分享 facebook

智慧科技大幅提高農作產出且有效達到節能目的，吸引以色列年輕世代願意投身農業當「科技農夫」。全球有70%以上淡水資源被使用於農業耕作灌溉，隨著氣候暖化與人口成長壓力，未來水資源將變為珍稀，全球將有40億人口將面臨缺水使用的壓力。滴灌技術的發明，不僅為以色列農業耕作帶來巨大改革，也成為現代農業科技進展重要的里程碑，以色列專家指出，未來精準農業將以全自動智能控制提升農場生產效率，達到全面提高生產量及減少能源浪費為最終目標。

(作者是外貿協會市場拓展處研究員)