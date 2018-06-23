把發展喻「絲路」 張安平致詞如詩

2018-06-23 01:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／台北報導



台泥董事長張安平昨（22）日主持股東會致詞時，以一張他自己擬好的文稿致詞，該篇文章如詩，從人類起源談到永續，再點出台泥未來的方向，他最後把台泥的發展比喻為「絲路」，認為台泥的發展要像絲路的開拓一樣，成為文化 、科技等相互溝通管道，也代表台泥將邁向「循環經濟」大業。

張安平會後表示，這篇稿子出自他自己撰寫，連兩年的股東會致詞稿，他都不假手他人。他說，循環經濟的思維，能讓台灣遠離資源匱乏困境的宿命。零廢棄、零汙染、零排放，是台泥的信仰，也是永續企業的新方向。

據了解，張安平自去年出任台泥董事長後，除了積極投入台泥多年來既定的綠色產業方向，也開始經營台泥的「品牌」，並且極力要將事業版圖推向國際。

此外，張安平入主台泥後，非常重視溝通，除了延攬專任的對外公關窗口，對於企業發展目標、形象內涵，也以極為細膩的手法溝通，譬如，在昨日的股東會上，張安平特別請公司團隊遠赴國外取景，製作公司的形象影片，旁白還請知名音樂藝術家雷光夏發聲，精緻細膩別出心裁。

張安平對於台泥未來的藍圖擘畫已成，他強調，台泥的事業將是永續的，他昨日更化身「張老師」，說明地球上大氣層內的物質經過燃燒後，不會增加溫室氣體，但一般人並無此認知。