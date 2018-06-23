台泥擬募400億 擴大海外投資

2018-06-23 01:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／台北報導



台泥董事長張安平。 報系資料照 分享 facebook

台泥董事長張安平昨（22）日於股東會中宣布，將擴大投資進軍全球市場，今年擬募資高達400億元資金，創單年度最大募資金額；他透露，公司手上有七至八個投資案評估，包括核心事業水泥、能源、環保等事業都有，盼募資案今年能完成。

台泥昨日也舉行董監改選，選19席董事，含四席獨立董事，當選人包括張安平、辜公怡、李鐘培、王伯元、駱錦明、張剛綸等，會後召開董事會，推選辜公怡擔任副董事長，辜公怡繼擔任信昌化董事長外，也在台泥擔任重要舵手之一。值得注意的是，此次台泥改選，舊董事包括國產實業、高雄陳家都退出，由中成開發、嘉泥遞補。

張安平談起辜公怡，肯定他在集團內的努力，並強調他腦筋好、金融背景強，對台泥是正面幫助。

對於募資案，張安平表示，未來集團有多元投資規劃，因此必須提前進行募資，希望今年完成，工具包括海外存託憑證、特別股都列入考慮；項目則不限於「綠能」，但綠色與永續產品領域，應是大方向。另外，今年在台灣也還有七到八件投資案進行中。

目前市場時機不錯，恰好是籌措資金的關鍵時刻，尤其永續環保領域產業成本是重要考量，張安平表示，台泥近兩年已砸14億元，積極投入太陽能、地熱與風力發電，彰濱光電一期在今年6月19日已發出第一度電。

至於未來投資的地區，張安平表示，日前公司董事會已經通過與土耳其公司SANKO Hold ing A.S.策略合作開發案，近期他也多次前進印度，考察當地市場，集團對此已經開始招募國際戰將，並布局人力到未來將投資的地區，請大家拭目以待。