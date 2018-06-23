台開射三箭 要衝高投報率

2018-06-23 01:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ／台北報導



台開昨日股東會由董事長邱復生，以及新任總經理暨邱復生之女邱于芸共同主持。 台開/提供 分享 facebook

台開五年營運藍圖出爐，新任總經理暨邱復生之女邱于芸宣示聚焦三大工作，第一為土地資產變成更有價值資本，第二則是將土地開發專案能力拓展至其他新案源，最後要導入專案策略投資人，完成後，台開下一個50年永續經營發展的新價值將呈現。

台開昨（22）日股東會由董事長邱復生及新任總經理暨邱復生之女邱于芸共同主持；邱復生表示，台開下階段的目標，就是加速旗下土地資產開發，讓土地不再是生地、荒地，並且以金融角度切入希望創造其增值性，提升資產投報率，讓股東有明確回報，也是新任總經理上任後對台開規劃的新局。

邱于芸指出，以創造土地價值資本來說，將針對已取得建照的土地，像是花蓮洄瀾灣園區的日出山莊、相關建築用地二（相二用地）與主題旅館，另外還有新竹新埔的「雲夢山丘」園區，園區裡則有SA酒店式公寓、Villa3、東側溫室餐廳等，目標在半年內開工。

她表示，透過旗下土地開發，台開將更有專案能力，相關技術也將拓展至其他新案，為公司開拓更多會員和住戶；至於導入專案策略投資人部分，台開將學習應用國外資本市場機制，引進像是國際基金、私人基金，讓專案開發變成多元產業，同步也將建立起公司利用資本市場的機制、創造未來獲利模式。

邱于芸分析，這類國際基金、私人基金對專案中長期的開發、投報率及公司本身都有期待，因此台開會把旗下土地資產以專案開發方式，引進符合策略投資人三到五年投報率的模式進行開發。或是所有開發案都建好之後，進入資本市場，以資金管理讓地產優化，如發行REITs（不動產證券化），就是地產優化方式與目標。