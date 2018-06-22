全新歌林9吋陀螺循環扇 改變對風扇看法

2018-06-22 21:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



為對抗炎夏，繼日前歌林四方形DC循環扇、三合一18吋涼風扇、以及移動式空調廣獲好評之後，因應居家與都會上班族需要，歌林再追加推出二款全新9吋360度陀螺循環扇，主打全方位傳遞氣流，涼爽不受限，徹底改變消費者對於市面上一般風扇的看法。

憶聲電子業務處長翁明華表示，傳統循環扇大多風向固定，較新一點的則能3D風向導流。但是面對氣溫特別炎熱、或是需要進行大面積氣流吹動，則往往顯得有點力不從心。此外許多消費者使用循環扇是為了配合冷氣進行降溫。若氣流傳導較慢，不僅降溫效果減緩，也可能多耗了電。

為了增加風向與風力接觸的廣度，考慮到消費者的需求，歌林本次所搶先推出的兩款360度陀螺循環扇，不僅是台灣搶先首發，特殊設計也特別適合居家與辦公室上班族群使用。

翁明華指出，兩台主機差異在於介面控制方式，全新歌林9吋按鍵式陀螺循環扇KFC-SD1803P主打簡單機械式按鍵操作，全新歌林9吋遙控式陀螺循環扇 KFC-SD1804T則強調遙控面板顯示。然而不論哪一款，都配備陀螺式9吋旋風機體，大小適中，具有3段風力控制，方便居家與辦公收納。

更重要的是，全新的兩款歌林9吋陀螺循環扇都能360度吹拂，導風接觸面積廣，能有效吹散熱氣，促進降溫，涼爽不受限。若冬季使用，也能促進暖氣循環，提升室內氣溫。

全新歌林9吋陀螺循環扇KFC-SD1803P、KFC-SD1804T預計7月上市。兩款建議售價預計都將壓低在2,000元以內，CP值超高。大潤發、家樂福、愛買、燦坤、Yahoo、PChome、Momo網路購物都有銷售。