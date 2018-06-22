親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

兩個月內三間書店熄燈 紙本書還有未來嗎？

調查局破比特幣吸金集團 知名律師也捲入

永慶不動產捐3000包白米 助清寒戶度難關

2018-06-22 16:00經濟日報 記者游智文╱即時報導

為照顧中低收入及弱勢族群，永慶不動產桃園區經管會規劃愛圓滿接力「你捐血 我贈米」公益行動，獲得桃園各店同仁支持，樂捐超過3,000包白米，並於21日送往桃園市政府安家實物銀行，幫助清寒家庭，緩解糧食缺乏問題。

經管會也在今（22）日與新竹捐血中心共同舉辦捐血活動，捐血即可獲贈白米一包及小禮物，邀請同仁及社區熱情民眾一起挽袖、捐熱血，現場共捐出了超過150袋熱血，為血庫血荒舒緩燃眉之急。

永慶不動產桃園區經管會會長余玟進表示，此次公益活動，原本捐米的目標設定為2,000包，結果竟然捐了3,000包，且捐血人數也超過了預期目標，讓人十分感動，未來每年還要繼續舉辦公益活動。

白米3,000包的重量，以每包2公斤計算，總重約達6噸，相當於兩台3噸半貨車才載得完，永慶不動產桃園區經管會活動主委周業泰說，連絡社會局說要捐米時，社會局既驚訝又驚喜，趕緊請安家實物銀行清出空間，將近二個小時才完成卸貨。

桃園區永慶不動產長年投入公益回饋在地，經常響應華山基金會公益活動，捐款幫助獨居長者加菜，陪伴銀髮族出遊踏青，舉辦義剪、捐血、老人團康活動，也幫助身障朋友及弱勢族群走出戶外，或義賣捐助清寒學童等，志工服務超過上千小時。

永慶不動產約30名夥伴前往八里的安家實物銀行，協助搬運3,000包白米。圖／永慶...
永慶不動產約30名夥伴前往八里的安家實物銀行，協助搬運3,000包白米。圖／永慶房屋提供
分享

捐血中心公益活動實物銀行

相關新聞

統一羅智先：全新經濟模式興起

2018-06-22 14:20

KPMG安侯建業 連6年於台北101舉辦「愛市集」挺公益

2018-06-22 13:02

統一董座羅智先：全新經濟發展模式正興起

2018-06-22 11:53

買房年輕人激增 三成年收入竟不到40萬元

2018-06-22 10:36

女裝店攻新零售 一場60歲店員的心戰！

2018-06-22 09:51

單層隔6間超過10張床位 申報列管違建根除?!

2018-06-22 08:55

美麗華家族內鬥浮檯面 凸顯企業接班問題

2018-06-22 06:13

想買66萬元透天厝嗎 台灣金聯平價宅申購登記27日截止

2018-06-22 05:53

經營觀點／沙丁魚組織 管理更靈活

2018-06-22 03:37

會計師看時事／智慧製造 帶動新商業模式

2018-06-22 03:37

管理前哨站／練好本事 品嘗贏的滋味

2018-06-22 03:37

策略行銷／中華三菱汽車健檢 服務到偏鄉

2018-06-22 03:37

雲品7億買君品 完備版圖

2018-06-22 02:01

小七微型店 年底衝百家

2018-06-22 02:01

殷琪 接任台橡董事長

2018-06-22 02:01

台泥國際私有化 他的戰功

2018-06-22 02:01

中鋼今年營收 挑戰4,000 億

2018-06-22 02:01

台泥辜家第四代 掌信昌化

2018-06-22 02:01

金曲國際音樂節 交流踴躍

2018-06-22 01:37

和泰車牽緊盟友 搶電動車商機

2018-06-22 01:37

和泰車斥資60億 入股豐田

2018-06-22 01:37

巨大 規劃赴陸掛牌

2018-06-22 01:08

大直影城經營權爭議 美麗新娛樂：提告爭權益

2018-06-21 21:17

殷琪出掌董座 台橡重要性日增

2018-06-21 20:11

楊金龍：相較主要國家 台灣負利率仍屬適中

2018-06-21 19:26

台電將統一訓練外包商 強化供電系統

2018-06-21 19:11

美麗華大直影城22日起停業 雙方發聲明互控

2018-06-21 19:10

欣陸投資控股董事長殷琪 接任台橡董座

2018-06-21 18:43

美麗華大直影城暫停營業 退票機制引發網友不滿

2018-06-21 18:19

雲品宣布 7.8億元購入君品酒店

2018-06-21 17:45

煉油及天然氣廠 中油啟用手機災防告警訊息

2018-06-21 17:43

美麗華大直影城 22日凌晨起暫停營業一個月

2018-06-21 16:47

離岸風電競標制明開標 沈榮津：期待每度低於五元

2018-06-21 15:59

台灣金聯第8年推平價屋案 兩週熱銷近5成

2018-06-21 15:57

大鼎餐飲事業群「聯合愛台蕉」5噸香蕉大放送

2018-06-21 15:23

瓦城引進日人氣鬆餅Eggs 'n Things 26日試營運

2018-06-21 14:45

遠百信義明年迎客 徐旭東有信心

2018-06-21 14:43

瓦城子公司 引進日本人氣鬆餅

2018-06-21 14:38

貿協組團 帶領台灣精品爭取泰國4.0商機

2018-06-21 14:27
看更多

熱門文章

台企高層=養老院？馬雲一句話 台灣老闆全中槍

2018-06-22 10:00

央行宣布 利率連八季維持不變

2018-06-21 17:30

鴻海轉型關鍵期 郭台銘：五年內絕不會退休

2018-06-22 11:18

央行總裁：房貸族注意 「利率不可能永遠在這裡」

2018-06-21 23:24

低調又神秘！統一超商新總經理換成黃瑞典 他是誰？

2018-06-22 07:47

台積砸7,500億 強攻5奈米

2018-06-22 01:37

央行為何仍不升息 總裁關鍵問答解惑

2018-06-21 22:18

買房年輕人激增 三成年收入竟不到40萬元

2018-06-22 10:36

美麗華大直影城 22日凌晨起暫停營業一個月

2018-06-21 16:47

雲品宣布 7.8億元購入君品酒店

2018-06-21 17:45

想買66萬元透天厝嗎 台灣金聯平價宅申購登記27日截止

2018-06-22 05:53

央行暗示 我站在升息起跑點

2018-06-22 01:00

企業一定要求新求變？ 統一董事長做了這事 被老丈人罵

2018-06-22 07:47

殷琪出掌董座 台橡重要性日增

2018-06-21 20:11

美麗華大直影城22日起停業 雙方發聲明互控

2018-06-21 19:10

影／老伯伯買鴻海虧錢乾著急 郭董道歉鞠躬再鞠躬

2018-06-22 15:06

美麗華家族內鬥浮檯面 凸顯企業接班問題

2018-06-22 06:13

不只怕淪下流老人 55％年輕人擔心老了沒房住

2018-06-22 10:31

影／鴻海股東勸進選總統 郭台銘：川普70幾歲我還沒

2018-06-22 10:51

房貸逾放比攀高 金管會盯

2018-06-22 01:20

今夏不缺電但會跳電？ 經濟部這麼回應

2018-06-21 20:58

台幣重貶 電子、壽險受惠

2018-06-22 01:02

不要問我何時買房最好 因從這就能預測台灣明日房地產

2018-06-22 11:29

秀泰斥資30億元打造台中秀泰生活旗艦館 22日試營運

2018-06-21 18:11

和泰車斥資60億 入股豐田

2018-06-22 01:37

央行總裁楊金龍：純網銀具五風險 且獲利有限

2018-06-21 22:21

央行總裁示警 國際金融藏四大風險

2018-06-22 01:18

台泥辜家第四代 掌信昌化

2018-06-22 02:01

需求火熱 台積產能大躍進

2018-06-22 01:37

歷年同月新高！5月外銷訂單增11% 全年看旺

2018-06-22 01:46

工作壓力大自戕也是職災 雇主要負補償責任

2018-06-21 17:26

名家觀點／央行決策拿捏…恰恰好

2018-06-22 01:39

離岸風電決標 估每度低於5元

2018-06-22 01:46

郭台銘：未來五年不考慮退休 培養下世代人才

2018-06-22 11:19

慶富案踩地雷 一銀前老董績效獎金被扣

2018-06-22 11:13

13%行員優存調降 三公銀工會擬罷工

2018-06-22 00:38

台積研發人才 十年增三倍

2018-06-22 01:37

開發金看金金併 併中壽第一優先併完再出國打仗會更佳

2018-06-22 12:05

台中秀泰生活旗艦館22日試營運 八期房市戰鼓咚咚

2018-06-21 20:33

能源轉型需漲0.5元 經部：2025年每度電3.1元

2018-06-21 19:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top