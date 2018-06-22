永慶不動產捐3000包白米 助清寒戶度難關

2018-06-22 16:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



為照顧中低收入及弱勢族群，永慶不動產桃園區經管會規劃愛圓滿接力「你捐血 我贈米」公益行動，獲得桃園各店同仁支持，樂捐超過3,000包白米，並於21日送往桃園市政府安家實物銀行，幫助清寒家庭，緩解糧食缺乏問題。

經管會也在今（22）日與新竹捐血中心共同舉辦捐血活動，捐血即可獲贈白米一包及小禮物，邀請同仁及社區熱情民眾一起挽袖、捐熱血，現場共捐出了超過150袋熱血，為血庫血荒舒緩燃眉之急。

永慶不動產桃園區經管會會長余玟進表示，此次公益活動，原本捐米的目標設定為2,000包，結果竟然捐了3,000包，且捐血人數也超過了預期目標，讓人十分感動，未來每年還要繼續舉辦公益活動。

白米3,000包的重量，以每包2公斤計算，總重約達6噸，相當於兩台3噸半貨車才載得完，永慶不動產桃園區經管會活動主委周業泰說，連絡社會局說要捐米時，社會局既驚訝又驚喜，趕緊請安家實物銀行清出空間，將近二個小時才完成卸貨。