KPMG安侯建業 連6年於台北101舉辦「愛市集」挺公益

2018-06-22 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



KPMG安侯建業聯合會計師事務所今(22)日與台北101、台灣證券交易所、野村投信攜手合作，於台北101大樓1樓信義大廳舉辦第六屆「愛市集-買好物做好事」公益活動，邀請13家庇護工場、社福團體及社會企業前來設攤販賣公益商品。

北市勞動局副局長陳惠琪特別出席這場盛會，與主辦單位台北101董事長周德宇、台灣證券交易董事長許璋瑤、野村投信副董事長鈴木健一、KPMG安侯建業主席于紀隆及心路基金會執行長張玲等人共同進行開幕儀式。

KPMG安侯建業主席于紀隆表示，愛市集已邁入第6年，每年透過101辦公大樓租戶的愛心，讓銷售都能締造佳績，給予社福團體的朋友最實際的幫助。近年各家社福團體的捐款普遍因經濟不景氣而受到影響，很感謝有台北101、證交所及野村投信的加入，讓愛市集活動能持續溫暖近40個社福團體及社會企業。

于紀隆說，「愛市集從第一年由KPMG自己主辦，到第二年台北101加入、第四年加入台灣證券交易所，很高興今年野村投信的ㄧ同加入，除代表這樣的活動已獲得更多企業租戶的肯定，也期望能夠透過這樣義賣活動，給予社福團體更多的支持，持續讓101成為最溫暖的公益平台。」

台北101董事長周德宇說，經過6年與KPMG攜手耕耘愛市集，樂見有越來越多租戶一同加入公益行列，讓最高公益平台的理想得以具體實踐，台北101期盼藉由聚集這個垂直城市內所有租戶朋友的力量，共同發揮影響力，為弱勢團體盡更多心力、帶來更多幫助。

例如去年秋天，台北101與KPMG攜手送愛到泰北，將二手電腦設備提供給當地學生使用；身為綠建築，台北101不僅率先認購綠電，更邀請租戶一同響應，獲得不少回響。如此透過與租戶間的不斷串連，讓弱勢團體得到更多支持，也讓這份共好的理念不斷擴散出去。

首度加入主辦的野村投信總經理王伯莉表示，愛市集活動讓民眾透過購買社福團體與社會企業的產品來表達支持，獲得良好迴響，野村投信也秉持相同理念，長期以來以同樣的方式支持社福團體，雖然今年是野村投信首度加入主辦行列，但過去同仁們均曾藉由購買愛市集產品的方式來共襄盛舉，也動員超過30位同仁擔任活動志工熱情響應。未來野村投信也會持續支持公益活動落實社會關懷。

今天KPMG志工隊也陪伴自閉兒社會福利基金會經營管理台北市慈祐發展中心、光仁社福基金會附設龍山啟能中心、桃園市私立心燈啟智教養院及雙和社區弱勢長者約60位一同參與市集活動並前往101觀景台進行參觀。

參與愛市集公益活動的社福機構共計13個單位前來設攤，包括中華社會福利聯合勸募協會、樂山教養院、幼安教養院、熊米屋愛心烘焙坊、心路基金會、愛盲基金會等6家社福團體，集賢庇護工場、大安庇護農場、聯合醫院附設庇護工場等3家庇護工場以及勝利廚房、綠藤生機、藍天大地、社企一起幫等4家社會企業。