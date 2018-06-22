想買66萬元透天厝嗎 台灣金聯平價宅申購登記27日截止

2018-06-22 05:53 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



深受外界矚目的台灣金聯資產管理公司「金聯超值平價宅，輕鬆滿意迎未來」銷售專案，再現搶購熱潮，從6月6日推出以來，預約看屋人潮及電話詢問不斷，累計至6月20日止，銷售率已近五成，活動即將在6月27日申購登記截止。台灣金聯呼籲有意購屋成家的民眾，一定要把握此次平價屋的申購機會，圓夢成家。

台灣金聯董事長鄭明華指出，儘管目前不動產景氣仍在盤整，但活動推出首日即吸引數萬人次上該公司網站造成數十萬筆瀏覽量，各物件看屋人潮眾多，單單此次活動總價最便宜的屏東潮州66萬透天厝，曾出現40分鐘就有60組看屋人潮，顯然平價宅還是民眾購屋的主流，因此活動推出二週即有近五成的申購率，物件成交天數短，已打破業界紀錄，令人刮目相看。

鄭明華表示，截至6月20日止，此次活動人氣屋為屏東潮州太平路228萬元的華廈共有17人登記，最便宜的潮州66萬透天厝也有7人登記。高雄旗山大衛營渡假套房，看屋人潮不斷，登記狀況踴躍。台南市區及彰化物件更是熱門，很有可能完銷。高雄市中華三路、光華一路及林森一路等物件亦有多人登記。

至於雙北地區，鄭明華說，各物件出現看屋熱潮，雖較市價便宜，但因總價相對較高，預料到最後一個週休假日才會出手登記，可能再引發一波的搶購登記人潮。目前台北市最高及最低總價的成功國宅、北投大同街均已有人登記。位於捷運南勢角站「南方之星」共構的商辦也有3戶已經受理登記。北市詔安街、三重仁愛街、金山山城路、板橋民生路三段等熱門物件也有多人登記。另外，桃園中壢、龍潭等物件也都傳出捷報。

台灣金聯公司代理總經理郭文進則呼籲有購屋需求民眾，應把握此一難得機會，儘快在6月27日活動結束前，上網查詢物件資訊、看屋時間，因為根據以往辦理經驗，民眾往往都擠在活動最後幾天才「出手」購買，結果造成要多花一點時間排隊辦理手續。

金聯平價宅回饋專案採登記購買制，有意購買者可在6月27日前，持身分證件親洽該公司或各業務處，或填妥申請書後郵寄該公司或各地業務處，並同時繳交相關要約保證金3萬元及手續費1千元，完成申購登記。若有多人登記購買之物件則訂在7月9日辦理公開抽籤決定買主，同時辦理汽車、蘋果i8 plus 64G手機及Dyson三合一涼暖空氣清淨機、吹風機等價值約126萬餘元的居家生活用品大禮抽獎。