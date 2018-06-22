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美麗華家族內鬥浮檯面 凸顯企業接班問題

2018-06-22 06:13中央社 台北21日電

繼3年前震驚社會的槍擊案後，美麗華黃氏家族內鬥又添一樁，這次大直影城無預警關閉近半放映廳並導致停業一個月的經營權爭議，不僅重傷企業形象，也凸顯台灣企業的接班問題。

黃氏家族的美麗華集團的是台灣的老字號企業，過去作風相對低調，創辦人黃杏中是黃家10個兄弟姊妹中的老大，帶領二弟黃榮華、三弟黃榮圖，靠著收購鴨農羽毛，累積不少財富，買入台北市大直的多筆土地，事業版圖擴及百貨、飯店、房地產、肉品、乳品等，可說食衣住行育樂全都包。

2000年時，家族開會決定分成美麗華、德安美麗信、美福集團三大事業體，彼此不干涉，獨立經營。

由黃杏中家族經營的美麗華擁有百貨公司、電影院、高爾夫球場等事業；德安美麗信事業由黃榮華之子黃春福、黃春發兄弟共治，包括有美麗信酒店、美麗灣渡假村、美亞鋼管、德安開發等企業；老三黃榮圖主導美福集團則有紡織、食品及餐飲等企業體，整體企業資產超過新台幣千億元。

不過，黃家事業版圖大，家族內鬥也很嚴重，且屢屢躍上新聞版面，2015年11月以頂級肉品聞名的美福集團兄弟爭產紛爭導致槍殺案，包括時任董事長的黃明仁以及另兩名兄弟全部身亡，震驚社會。

資產超過百億元的美麗華集團，創辦人黃杏中膝下有2男2女，老大黃彩鳳、老二黃世昌、老三黃秋香、老四黃世杰。後來黃杏中因為身體不佳，把旗下事業股份分出，由黃世杰擔任百貨、影城、高爾夫球場等事業的重要高階職位，等同集團新的接班人，讓長子黃世昌心生不滿。

2005年黃杏中過世後，黃世昌立即以涉嫌偽造文書、詐欺、背信等罪，向黃世杰等家族成員人提告，指稱他們趁著父親身體不佳時侵吞資產，後來台北地檢署做出不起訴處分，但家族間嫌隙也因此越來越大。

美麗華大直影城為美麗華娛樂公司所有，再委由美麗新娛樂公司營運，這2間公司董事長原本都是黃世杰，但家族成員及公司部分股東不滿黃世杰利用美麗新娛樂公司，在大直影城附近又開設大直皇家影城，違反競業條款，今年3月黃世杰先被無預警撤換美麗華娛樂公司董事長職位，改由姊姊黃秋香擔任，並於5月片面終止跟美麗新娛樂公司的合約，拿回大直影城經營權，雙方還發聲明隔空交火。

當企業集團版圖越大，家族內鬥也屢見不鮮，除了美麗華集團外，台塑集團創辦人王永慶過世後，王永慶長子王文洋與三房李寶珠就展開遺產官司訴訟；藥品龍角散前代理商高平公司家族三兄弟，也因為股權紛爭告上法院，加上長榮集團、葡萄王生技和金蘭食品等企業都曾因繼承衍生問題，顯見企業如何做好萬全的接班規劃，應該是永續經營的最大挑戰。

經營權高爾夫王永慶

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