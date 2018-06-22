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世足／進攻無章法、防守鬆散 別為阿根廷哭泣

世足／阿根廷0:3遭痛宰 克羅埃西亞晉16強

管理前哨站／練好本事 品嘗贏的滋味

2018-06-22 03:37經濟日報 林隆儀

儘管人們常說愛「拚」才會贏，也都相信只有努力才會有「贏」的機會，但是只靠「拚」不見得一定會「贏」。因為用心力拚者眾，最後勝出者寡，此乃經濟社會競爭的常規，個人和組織都不例外，幾乎所有的競爭場合都是如此，運動場上、競技場合、才藝競賽、選舉活動、學術研究、企業經營、國際競爭…，優勝劣敗，兵家常事，以致有人戲稱「贏」這個字很難寫。

「贏」字的筆畫不僅多達20畫，而且相當複雜，確實不好寫，要寫得清晰、端正、工整，更不是很容易。結構上，「贏」字可以拆解成「亡」、「口」、「貝」、「月」、「凡」等五個字，這五個字各有不同的意涵，意味著要獲得優勝，贏得競爭，至少必須經得起五項嚴峻的考驗，才有機會嘗到「贏」的滋味。

按照筆畫順序，「贏」的第一個組成字是「亡」，帶有衰退、敗亡、危險、風險、危機、困難重重等多種意涵。

用管理的語言來解讀，要贏得競爭必須要具備「衡外情，量己力」的能耐，也就是要環視內外環境，瞭解自己的優劣勢，剖析競爭者的強弱點，而且還要有「未想贏，先想輸」的危機意識。

第二個組成字是「口」，具有兩層意義，其一「口」是用來表達意見，進行溝通與協調，達成共識，創造「贏」的條件；其二是「口徑一致」，說相同的語言，做應該做的事，做到說寫作合一，進而轉換成行動一致的動力，發揮眾志成城的威力，致力於經濟有效的達成目標。

第三個組成字「貝」代表狹義的資金和廣義的資源，包括有形資源與無形資源，也包括擁有資源與應用資源的能耐。

一般而言，資源愈豐富，應用資源的能耐愈高強，贏得競爭的機會愈大。然而，資源豐富和公司規模大小不一定呈現正相關，尤其是應用資源的能耐潛藏很大的差距，現代小規模企業反應靈敏，動作快速，掌握市場脈動的能力精準，常常令傳統的大公司望塵莫及，這就是許多小規模公司能夠擠身頂尖企業的能耐之所在。

第四個組成字「月」代表時間的累積，具有經年累月，經得起時間的淬煉，熬得過長時間的考驗等重要意涵。從策略管理的角度言，贏得競爭需要有周全的規劃，目標具體，策略正確，組織得宜，用人適才，落實執行，檢討改進。從實務面言，贏得競爭一步一腳印，沒有捷徑，本著PDCA精神，不斷檢討，持續精進，並非一蹴可幾，更不會有天上掉下來的禮物。誠如中庸第26章所言：「凡事豫則立，不豫則廢」，準備愈充分、規劃愈周詳，執行愈徹底，贏的機會愈高。

第五個組成字「凡」代表平實、踏實、務實，以平常心看待，以及謙虛為懷，反求諸己，不怨天尤人，不妄自菲薄，勝不驕，敗不餒。沒有贏得競爭當然要虛心檢討原因，到底是目標不切實際，定位有問題，策略出差錯，用人不得其所，執行過程有偏差…，為東山再起預作準備。既使贏得競爭也要瞭解致勝的關鍵，為更上一層樓奠定堅實的基礎。

要怎麼收穫先怎麼栽，小時候我們都唱過這樣一首歌：「莫等待，莫依賴，勝利絕對不會天上掉下來…」。科技日新月異，不斷推陳出新，競爭局勢持續升高，贏得競爭的困難度也隨著水漲船高，一招半式走遍天下，大賺景氣財的時代已不復存在，代之而起的是需要全方位思考，賺管理財的時代。從「贏」的拆字解，可以理解企業要贏得競爭必須具備多種能耐，只有練就這些能耐才有機會登上「贏」的寶座。

（作者是文化大學行銷所、廣告學系兼任副教授）

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