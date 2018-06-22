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世足／進攻無章法、防守鬆散 別為阿根廷哭泣

世足／阿根廷0:3遭痛宰 克羅埃西亞晉16強

經營觀點／沙丁魚組織 管理更靈活

2018-06-22 03:37經濟日報 戴淑玲

蔦屋書店創辦人增田宗昭在《知的資本論》一書中提到，有天他搭公司的電梯，有個年輕人和他打招呼，他心中忽然湧現起一股強烈的感覺，他不記得這個年輕人的長相。

他想，他因為是社長所以員工能認得他，但如果對象不是他，情況又是如何呢？同在一個公司工作，彼此不認識的同事應該不少，彼此不熟悉的成員聚在一起，能發揮團隊的力量嗎？於是，他決定縮小公司的規模，將企業規模改成更符合「人類尺度」的公司。

美國知名管理作家，鮑．柏林罕(Bo Burlingham)將所謂企業的「人性規模」定義為：每一個人都認識公司裡的任何一位同事，公司執行長會親自面試新進員工，員工與公司關係緊密。

到底公司的規模多少員工人數是適當的？

我們所看的企業個案分析全是大企業，好像企業追求規模大、成長快是既定的價值，因為也只有這樣才能凸顯「管理」的價值，這似乎也隱藏了兩種價值觀的選擇：「控制」和「自由」。

當公司的規模愈來愈大，需要更多的資金，就是把企業推向資本市場，為了滿足資本市場和股東的需求，我們必須找更多的人來做更多的事，一堆人一起工作，組織的型態勢必隨著層科化，垂直型的組織讓我們得花更多的時間來溝通協調，好讓組織可以正常運作，部屬看著主管給予任務，主管盯著部屬完成工作，互相凝視、互相控制，於是就失去彼此成為夥伴的自由。

對一個有強烈主張的創業者而言，選擇應該拒絕的事，往往比選擇應該接受的事來得更具挑戰性。

對於需要有強大創新能力的企業而言，彼此像夥伴關係一樣的工作模式，不彼此控制，只朝同一個方向努力，捨棄「高效率」的KPI追求，不追求大規模的經營模式，「小」或許是更好的選擇。

增田宗昭的理想組織是「沙丁魚群型」的組織。牠們是以群體方式在大海裡洄游生存，遭大魚攻擊時，沙丁魚群就彷佛一隻生物般聚集在一起，頻繁變化方向，躲避攻擊。

一尾一尾的沙丁魚是獨立個別的存在，看起來是沒有統帥魚群的領導者，卻可以一起行動不會分散。

企業可以平凡，但不能平庸。創業者須清楚的知道自己的核心價值是什麼？什麼是你企業存在的理由？帶出團隊的特色，一如你自己作為人的風格。

（作者是承億輕旅總經理）

資本市場創業面試

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