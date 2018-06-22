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策略行銷／中華三菱汽車健檢 服務到偏鄉

2018-06-22 03:37經濟日報 邱馨儀

中華車副總羅德潤表示，國產公司關懷本土，以自己的專長和能力守護這片土地人民的安全...
中華車副總羅德潤表示，國產公司關懷本土，以自己的專長和能力守護這片土地人民的安全。 記者邱馨儀／攝影
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要展現與進口車品牌不同的理念，中華車營業管理群副總羅德潤認為，國產車不只要做到維修服務與價格更親民，還要深入山區，藉由主動出擊的候鳥健檢，讓傳統服務廠到不了的地區，也能有專業服務廠的服務。

候鳥健檢 關懷弱勢

即使台灣面積有限，仍然存在許多地區因為交通不便，市場規模有限，並沒有服務廠可供在地服務的地區。而這些偏遠地區，弱勢族群較多，汽車使用年份也較久，欠缺長期穩定的維修保養，也更容易出現行車狀況。

中華三菱每年固定舉辦「新春健診」、「雨季健診」及「冷氣健診」三大健診，2016年起為降低偏鄉事故率、擴大服務廣度，特別推出「候鳥健檢」，提供車輛維修服務巡迴偏鄉，服務沿海及山區等服務密度較低的地區。「候鳥健檢」今年預計在匯豐汽車、順益汽車兩大經銷體系全力支援下，從去年的13場增加至20場次，落實中華三菱用愛守護台灣行車安全的理念。

羅德潤說，中華車推動首年(2016年)足跡遍及嘉義竹崎、南投鹿谷、屏東恆春等地，而為關懷商用車主、服務部落原民，更包含了桃園尖石及屏東長治百合部落。

今年已規劃四場部落巡迴維修服務，在6月3日的首場特別前進因蘇花公路坍方造成交通中斷的花蓮，來到距離花蓮市區兩小時車程的玉里鎮織羅部落。

花蓮地緣廣大，加上花蓮地區僅有三間中華三菱服務據點，部落居民有近五成未曾回廠保養，檢修當天更發現不少車輛輪胎使用超過十年、胎紋磨損嚴重仍持續行駛的狀況。

深耕部落 補助購車

這些地區的車主多半是有狀況時在當地簡單的保養廠維修，保養也相當簡單，普遍抱持著車子能走就好的想法，但也讓汽車的狀況不理想，並且影響行車安全。為鼓勵車主定期回廠檢修，中華三菱特別延續去年部落健檢服務，除提供當地原民車主車輛健檢及「免費更換機油、機油濾清器及引擎卸油螺絲及墊片」服務外，還提供「回廠檢修零件85折」優惠。此外，針對長期深耕部落之居民與公益團體，如中華三菱在服務過程中發現有購車與修車需求，再額外提撥每台5萬元「原民購車／修車補助」，以實質行動協助偏鄉發展。

中華車最初推動這項候鳥計畫時，除了希望關懷偏鄉的用車安全，提升品牌與民眾的關聯之外，也抱持著是不是有可能發崛有意購換車的需求。

但偏鄉確實就是偏鄉，真正能發崛的機會極度有限。但即使如此，在深入了解偏鄉與部落的狀況之後，中華車不僅不放棄候鳥健檢行動，還加碼投入。羅德潤說，這就是國產公司對於本土的關懷，以自己的專長和能力守護這片土地人民的安全。

偏鄉健檢三菱

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