會計師看時事／智慧製造 帶動新商業模式

2018-06-22 03:37 經濟日報 胥傳沛、高碩圻



您上次去車行看車是什麼時候？過去的汽車銷售方式，消費者到展示地點看滿意了，坐下來跟銷售人員議價，重點集中在能拿到多少折扣以及銷售人員送些什麼配備。現在一個新的汽車銷售模式正在成形：顧客選出滿意的車型以後，還可以選擇引擎、顏色、配備內裝等。買一輛汽車，選擇可以有數萬種，甚至到十兆種不等。

這樣的改變會有什麼影響？汽車的許多零件都要開模，模具所費不貲，需要靠大量生產來分攤模具的費用，一台車如果有數萬種到十兆種選擇，需要多少的模具來製作這麼多種類的零件？每個零件最後會賣出多少個？能否有效分攤模具成本？部分零件是否可以利用3D列印的技術來製作，以降低開模的成本？又需要掌握多少的消費者資料，才能預估某項零件需要生產及備貨的數量？

這個新的銷售模式，從策略的擬定、作業的細節、到資訊科技的升級運用，都是嚴峻的挑戰。

這個例子並不是特例，它反映了整體製造業未來的轉變方向，雖然在競爭力的本質與要素上不會有太多的變化，核心仍然不脫離品質、成本與效率，但是消費者的行為與價值體會方面會有很大的轉變。

業者需要以消費者的需求為導向，在品質、成本、效率上精進，並利用新的科技，讓新的商業模式成為可能。能否克服過程中的種種挑戰就是下一波決勝的關鍵。

「巨大的量」是業者轉型首先需要面對的問題。不論是提供給客戶選擇的量，或是需要分析的資料量，都有顯著的提升，完全使用人力來應對已經是極端困難，這也是為什麼近期大家都在探討數位轉型或是智慧製造等議題。雖然說這些議題已經討論許久，透過國際的連結，我們瞭解到智慧製造與數位化在全球仍然是現在進行式，相關發展可以說是風起雲湧—很多曾經是概念的存在，都已經開始看到成功的應用案例；很多初期的嘗試，也都開始比較廣泛地被應用。我們也觀察到現在的創新概念與既有業務策略的關聯愈來愈清晰，可以清楚地看到某些項目確實可以改善公司整體營運。此外，從小規模的應用開始試運行，驗證概念成功之後再進行推廣的方式也廣為全球企業所接受。

與一、二年前相比，台灣企業在這個領域也有非常大的進步。除了幾家起步較早的企業，一些並不是那麼廣為人知的中型企業也在智慧製造的領域交出亮眼的成績單。我們接觸了幾家隱形冠軍型的客戶，他們做了很多創新，做法和我們對於製造業未來趨勢的看法不謀而合，體現台灣中小企業的生命力。只是可能在新技術的投資幅度較小，或者走得速度較慢，稍有遺憾。

然而，我們也看到台灣企業比較多仍只是在智慧製造的領域開發出更多的附加價值產品，對於自身的應用上反而著力較少。此外，還在觀望的企業依然可觀，還缺一把火讓其向前。

時至今日，我們能很肯定地說智慧製造與數位化已經不是「nice to have」，而是更嚴峻的「do or die」。大家應該如何跨出您的腳步呢？還是那句老話，千里之行，始於足下。

（作者是勤業眾信管理顧問公司副總經理、產業研究團隊專案經理）