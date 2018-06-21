台中秀泰生活旗艦館22日試營運 八期房市戰鼓咚咚

2018-06-21 20:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



由秀泰集團與南山人壽合作，斥資30億元在台中市八期文心南路規劃的「秀泰生活旗艦館」將於明（22）日試營運，周邊房市水漲船高，包括遠雄、順天、聚合發、陸府等建商陸續插旗，房市戰鼓咚咚。

繼今年5月秀泰生活樹林店於新北市盛大開幕之後，秀泰集團版圖再擴大，正式進駐台中八期精華一級戰區，與南山人壽合作，斥資30億元打造占地2.4萬坪，地下4層、地上8層的全新型態娛樂商場。

除了率先試營運的秀泰影城之外，由秀泰集團自創的藝文生活品牌「小書房」，亦訂7月開幕營運。這也將是中台灣第一個結合影城、親子藝文書房與異國美食餐廳的大型複合商場。

其中，以全台最奢華影城為定位的「秀泰影城台中文心店」，共有16間影廳，2,200個座位，設計風格則以歐式華麗劇院為主軸，詮釋出宛如歌劇院般的影廳空間。

而秀泰「小書房」設計風格以午夜巴黎為靈感來源，占地1,900坪與擁有超過5萬冊藏書量，結合多元複合式空間，創造超過400個閱讀座位，營造最美的休憩與閱讀氛圍。

秀泰生活旗艦館所在的八期，因區內涵蓋有三大萬坪公園、好市多、迪卡儂、捷運綠線G12站及南屯傳統市場等機能條件，是台中近年來自住買氣高漲的重劃區之一，市況十分熱絡。

市調指出，目前包括有遠雄、聚合發、順天、親家、登陽、陸府、敦富、同興協記、國雄等多家建商，都陸續在此插旗競案。

其中，座落於八期正核心，步行約2至3分鐘可達秀泰生活旗艦館、捷運綠線G12站的遠雄「文心匯」新成屋，目前已至最後銷售階段，建雄持續看好八期發展，在南屯正對捷運G12站，還有一個中小坪數、34層規劃的鋼骨大樓新案即將進場。

順天成屋案「御南苑」，位於文心南路與文心南三路口，擁有三面臨路的角地及得天獨厚的綠帶優勢，中大坪數規劃，適合換屋需求的自住客群，目前也僅剩1戶未售。

而位於文心南三路、向心南路口的聚合發「湖心泊」，步行5至10分鐘可達秀泰影城、捷運G12站，且方圓250公尺還有豐樂、南苑雙公園及湖水岸商圈，生活便利性高，目前釋出精華60坪四房，72坪雙主臥大四房，鎖定自用購屋客。

換屋型預售案則有登陽「慕悅」，規劃33戶住家，56坪大三房產品，以及永春東一路、文心南九路口的同興協記「見山」，規劃73至79坪、三至四房產品。

鎖定投資客群的親家「ONE CITY」，規劃208戶，產品走小宅風，目前銷售主力為二房、27至28坪。另據了解，國雄建設也已卡位文心南路與南屯路口，蓄勢推出新案搶市。

鄰近秀泰影城、正對豐樂公園第一排的陸府「觀止Ⅱ期」，則為鎖定高端企業主的別墅產品，規劃陽台、露台逐層漸退，呈現自然綠意與建築內外交錯呼應。