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影／曾經的台北水源地 60年前公館長這樣

美麗華大直影城 22日凌晨起暫停營業一個月

美麗華大直影城 22日凌晨起暫停營業一個月

2018-06-21 16:47經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

美麗華大直影城。 聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
美麗華大直影城。 聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
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美麗華大直影城近日發生經營權之爭，美麗華娛樂今（21）日召開董事會決議，從明（22）日凌晨0時40分開演最後一部電影2時58分播畢之後，旗下美麗華大直影城暫停營業一個月。

美麗華娛樂表示，對於近日公司內部的紛擾，造成觀影者的不便，全體職員致上最深的歉意；事件的肇因來自於美麗華娛樂正進行美麗華大直影城「收回經營」的過程。

美麗華大直影城先前委託於「美麗新娛樂公司」（以下簡稱「美麗新公司」）執行管理業務，由於該公司近年來屢遭董事會監察人發現違反競業精神，今年5月上旬正式通知美麗新公司於三個月後終止委託；但交接過程中陸續發生員工集體離職、系統異常、無法正常排片等難以預見的狀況。

美麗華娛樂提到，為維持美麗華影城良好的企業服務精神，提供觀影者最好的環境，決定從22日凌晨開始，暫停營業一個月，這段時間將進行網站及訂票系統重置。

另外，許多持票民眾關心的票券部分，美麗華娛樂表示，先前由美麗新公司發行或已售出的團券，由美麗華娛樂及美麗華大直影城全部承受，並接受消保官監督，觀影者權益不受影響。

美麗華娛樂承諾，將保障所有從業人員權益，妥善照顧正職及工讀同仁，美麗華大直影城將於一個月後，以全新面貌見客，美麗華影城也將會升級。

經營權離職電影

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