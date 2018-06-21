7-11首創無人「智能販機門市」 先挺進銀行

2018-06-21 13:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



全自動化、零現金的新零售世代正式來臨，玉山銀行率先導入由7-ELEVEN全新打造的「智能自販機門市」，自6/15(五)開始7-ELEVEN「智能自販機門市」已於玉山銀行希望園區內試行，讓玉山銀行同仁在辦公大樓內就可以透過7-ELEVEN「智能自販機門市」購買飲料、三明治、零食等商品，體驗到最新的消費模式。

玉山銀行指出新零售的關鍵元素包括行動支付、大數據驅動、雲端控管、現代化物流、用戶體驗的升級等，此次以玉山同仁上班環境為場景，進行IoT相關行動支付及數據分析應用，希望就同仁的實際體驗中持續優化FinTech發展技術。玉山銀行不僅持續發展行動支付與跨界夥伴合作，亦將以相關FinTech技術為新創團隊或中小企業「賦能」，共同創造具價值的消費生態圈。