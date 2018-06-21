超好玩親子飯店排行出爐 第一名是這家

2018-06-21 13:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



暑假親子旅遊旺季即將來臨，許多爸媽已著手進行出遊計劃，除了帶寶貝們到戶外走走，住哪裡也是渡假玩樂的必備重點。全台有不少飯店瞄準父母的寵愛商機，特別為小孩打造遊戲空間，或是精心設計的親子主題房，光是住宿孩子們就能玩得不亦樂乎，爸媽又能輕鬆陪伴，讓「玩飯店」成為親子旅遊的熱門選擇。易遊網日前進行「全台12間超好玩飯店 你最想去哪溜小孩」網路調查，究竟爸媽心目中首選的親子飯店是哪間呢？

以跳跳床、旋轉溜滑梯、賽車場、兒童電影院、親子俱樂部等多款遊樂設施，圈粉眾多孩童的「蘭城晶英酒店」，可說是小孩霸主，玩上一整天也不為過，甚至有網友表示：「飯店裡得設施多到讓孩子們都玩到不想回家了」、「小朋友玩得很盡興，完全不想回家，其他大人使用的設施也很不錯，真的是逼近滿分」。不斷推陳出新，讓小朋友玩到捨不得回家的「蘭城晶英酒店」，以19%的得票率獲得第1名。

獲得第2名的「新竹六福莊生態渡假旅館」，最大特色就是能在動物園住一晚，睜開眼長頸鹿就在窗外，對小朋友來說新鮮又獵奇，同時又帶有寓教於樂的成份，獲得眾多父母青睞。

擠進第3名的「和逸飯店 台南西門館」，不僅有讓小朋友可以大玩賽車、堆沙、噴泉池的空中操場，還有全家可一起暢玩遊戲的Xbox親子主題房，令網友直呼「真想天天都住在這耶」。擁有號稱全球最大兒童俱樂部的「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」，有多項娛樂設施和DIY活動外，還有兒童專屬的戶外泳池，可說是親子消暑的最佳勝地，奪下第4名。

用Hape積木打造玩樂天堂的「義大天悅飯店」，在親子房、遊戲區擺設多種主題積木，讓小朋友玩樂的過程中激發創意、刺激想像，獲得第5名。第6名的「新竹煙波大飯店 湖濱本館」，以宇宙星球為概念設計5大遊戲設施外，兒童房也以星際太空艙為主題，房內的太空船儀表板、火箭帳篷、外星夥伴等元素，一進房就像來到異次元空間，令小朋友們印象深刻。

「礁溪長榮鳳凰酒店​」除了必備的遊戲空間外，還有專為兒童設計的攀岩場，鼓勵小朋友勇敢挑戰極限，獲得第7名。

第8名的「台南趣淘漫旅」有別於其他親子飯店，規劃攀岩、滑索、自由落體、高空漫步等多項挑戰設施，讓親子互動不單單只是玩樂，更要一起放膽去冒險，共同挑戰體能的極限。

「礁溪寒沐酒店」打造樂未央兒童休憩區，運用綠色草皮讓室內就像是個大草原，呈現出自然清新的玩樂空間，獲得第9名。擁有8大主題親子房的「兆品酒店苗栗」，截然不同的風格彷彿走進不同的童話世界裡，房內備有與主題相關的各類玩具布偶，陪伴小朋友一起玩耍，獲得第10名。

第8名的「台南趣淘漫旅」有別於其他親子飯店，規劃攀岩、滑索、自由落體、高空漫步等多項挑戰設施，讓親子互動不單單只是玩樂，更要一起放膽去冒險，共同挑戰體能的極限。

「礁溪寒沐酒店」打造樂未央兒童休憩區，運用綠色草皮讓室內就像是個大草原，呈現出自然清新的玩樂空間，獲得第9名。擁有8大主題親子房的「兆品酒店苗栗」，截然不同的風格彷彿走進不同的童話世界裡，房內備有與主題相關的各類玩具布偶，陪伴小朋友一起玩耍，獲得第10名。

因應暑假親子旅遊需求旺，易遊網嚴選親子圈討論度高的國內外飯店，祭出65折起的優惠房價，像​是「花蓮翰品酒店」幾米主題房，挑戰市場最低3,999元起；「新竹煙波大飯店湖濱本館」早鳥下殺至3,361元起；「台南趣淘漫旅」暑假獨家優惠價3,999元起。

「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」一泊二食只要8,432元起；「新竹六福莊生態渡假旅館」於6月30日前下訂，暑假最低8,999元起，再送2張六福村門票；「蘭城晶英酒店」萬元出頭就住得到。