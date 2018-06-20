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落實公司治理 燦坤公告閻俊傑辭董座、續任總經理

2018-06-20 19:12經濟日報 記者張義宮╱即時報導

燦坤（2430）公告，為落實公司治理，董事長及總經理不宜由同一人同時擔任，自6月20日起閻俊傑請辭董事長職務，但仍繼續擔任董事、總經理一職。

燦坤發言人林彩莉20日表示，閻俊傑原任董事長兼總經理，此次請辭董事長職務，專任總經理，同時擔任董事一職，以符合公司治理精神；將另行召開董事會推舉新任董事長後再行公告。

燦坤是台灣3C通路龍頭，5月營收17.61億元，月增加2.4%，年增13%；前五個月營收90.5億元，年增7.9%。業績升溫動能有冷氣、液晶電視、掃地機器人等銷售成長挹注。

林彩莉指出，市場上掃地機器人琳瑯滿目，光是今年上半年銷售佔比首度破三成，已經比傳統的筒狀式吸塵器還熱銷。觀察過往掃地機器人主流機種價位帶在2至3萬元之間，但今年因更多消費者對掃地機器人的接受度拉升，陸續推出平價機種的掃地機器人，以至於主流價位帶在萬元上下即可輕鬆購得。

可以掃拖二合一的機器人吸塵器，因可以節省掃除時間，也因為如此掃地機器人已成為家庭不可或缺的掃除家電之一。

她表示，燦坤結合在大陸為智慧家居領導品牌360，於全台燦坤門市與燦坤快3網路商城同步推出這項產品，掃拖二合一、且可用手機APP遙控，設定禁掃區、配備可水洗HEPA濾網的360掃地機器人的首發預購一周以來，訂單達500台，燦坤會員價15,900元，看好後續的銷售成長力道可期。

機器人燦坤

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