寶徠建設辦私募新股五萬張 璞園將成最大股東

2018-06-20 19:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



寶徠今（20）日舉行董事會，通過私募現增普通股5,000萬股(五萬張)，並公告多家璞園集團旗下之關係企業與璞園董事長李忠恕等關係人為應募名單，預計將由璞園建築團隊持續擴大對寶徠建設之持股比例與轉型力道。

自市場盛傳璞園建築團隊入主寶徠之後，寶徠己於6月9日把企業總部喬遷到璞園的總部大樓「初心園」，未來雙方資源整合及布局方向，將從房地產雙品牌銷售和建設開發，跨足到觀光旅遊、運動休閒等新事業體。

璞園建築團隊與寶徠建設兩造合作短期目標，除了去化寶徠手中建案餘屋「寶徠華城」及，「寶徠青埔」之外，其後亦將推出信義計劃區稀有豪宅建案「寶徠信義」案與其他雙品牌建案。

而這次寶徠通過五萬張普通股增資，主要的資金用途為興建營建個案(包括但不限於購置土地、投入營建工程款)、併購相關產業資金需求(包括但不限於轉投資)、充實營運資金(包括但不限於代銷案件業務資金需求)及改善財務結構(包括但不限於償還銀行借款)。

市場認為，寶徠私募案完成後，將使璞園成為寶徠最大股東，加快落實透過璞園的一條龍資源，協助寶徠轉型為更全方位的房地產綜合服務機構，未來璞園會加速協助寶徠建設在房地產一條龍的布局，在房地產雙品牌銷售和建設開發加大投資力道。