必勝客芝心餅皮滿20周年 推比薩優惠慶祝

2018-06-20 19:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



必勝客領先業界首創芝心餅皮，開啟比薩反轉吃的潮流。在台上市20周年，締造每20秒賣出一個的驚人佳績。2018年引領「芝」味再創新，推出20周年限定「炙烤香腸雙色芝心」比薩，香濃起司加上蒜味香腸迸發驚喜美味，也同時針對頂級芝心狂粉獻上最尊榮的「芝心無限卡」，再度以創意征服芝心狂粉。

芝心20周年驚喜不間斷，即日起至9月3日，網購外帶買大送大，再享史上最強優惠好禮4選2，同時推出限量版20周年「芝心無限卡」，憑卡可享一年不限次數免費升級芝心，只送不賣。

此外，更邀請知名歌手林宥嘉擔任必勝客芝心20周年活動代言人，預告7月將有神秘比薩外送任務，親自把熱騰騰的芝心比薩送到消費者手中。

1998年必勝客領先業界首創將濃郁莫札瑞拉起司加入比薩餅皮中，將濃郁口感的芝心餅皮引進台灣，其美味魔力「反」轉消費者吃比薩的習慣，讓消費者拿到熱騰騰的比薩時，總是迫不及待搶先品嚐餅皮、感受熱騰騰的香濃芝心，引領「先吃邊、再吃料」的反轉吃法風潮。也讓芝心成為必勝客加價餅皮中最熱賣品項，蟬聯20年銷售冠軍，平均20秒就賣出一個。

除了最經典的原味芝心比薩，必勝客也推出各種創意「芝」味，先後推出菠蘿芝心、黃金四次方芝心、濃郁雙色芝心等，以美味征服起司控，今年是芝心在台20周年，也特別選用莫札瑞拉與切達2種雙色起司搭配經典台式蒜味香腸，推出20周年限定「炙烤香腸雙色芝心」餅皮，香濃莫札瑞拉芝心和切達起司，搭配炙烤蒜味香腸，濃郁香氣驚喜合拍，多層次口感再度讓芝心狂粉失守，美味地令人一口接一口。

必勝客20周年限定「炙烤香腸雙色芝心」比薩上市期間同步推出「芝心派對餐」優惠，消費者即日起至9月3日購買大比薩（限定炙烤香腸雙色芝心餅皮）+哈燒小四拼一份+1.25L可樂1瓶，嚐鮮優惠價$698元。