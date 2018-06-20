國泰商務總裁談競爭：輸只會輸給自己

2018-06-20 17:38 中央社 香港20日電



國泰航空一向是航空界資優生；不過，近年來營運不理想，去年大幅改組並精簡人事。國泰航空顧客及商務總裁盧家培今天受訪表示，他勉勵同仁，不要怕競爭，如果輸只會輸給自己。

國泰航空昨天在法國土魯斯空中巴士總部，迎接首架A350-1000飛機，盧家培帶著部分員工搭新機從土魯斯回香港。

國泰航空近幾年面對大陸籍及中東的航空公司快速擴張航網的競爭，經營壓力愈來愈大，加上油價避險策略不當，近兩年連續虧損嚴重，去年除了改組，還裁減大約600名員工。

盧家培接受中央社記者訪時說，去年下半年公司營運已有起色，目前飛香港的外籍航空公司有100多家，他勉勵同仁，不必害怕競爭，要不斷努力改善服務、克服困難並對產品有信心，如果輸只會輸給自己。

盧家培也提到，國泰仍持續投資購買新機、開闢新航線，光是買新機投資的金額，比香港機場建第3跑道的費用還高。

國泰航空目前已營運的飛機有194架，今天新交付的A350 -1000，將在7月1日首航香港-台北，國泰同時還有78架已訂購還未交付的飛機。

盧家培曾在20多年前派駐台灣，對於曾被喻為黃金航線的台港線，現在票價大約是從前的一半，盧家培認為，台港航線仍非常重要，但性質已和兩岸直航前，台灣民眾經由香港往返兩岸大不同，因為距離短，往來很便利，反而創造更多港台兩地旅遊需求。