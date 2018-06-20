北韓團費大降價 五天四夜3萬5有找

2018-06-20 10:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



旅行社搭上世紀「川金會」熱潮。美國總統川普與北韓領導人金正恩於本月12日完成歷史性的「川金會」，全球隨即掀起「北韓熱」，但受限團費居高不下，市場詢問度始終低靡，國內旅遊電商易飛網ezfly今（20）日宣布，推出獨家北朝鮮五日行程，不只團費「有感」大降價到「3字頭」，更創業界首例搭乘上海-平壤往返直飛包機航班，僅2小時就能快速飛抵平壤。

北韓當局觀光政策尚未鬆綁，致使國人赴北韓旅遊門檻高。易飛網國際旅遊部經理任詩婷表示，北韓仍未開放簽證，且台灣與北韓間也無直航班機，加上當地旅遊團皆由北韓國營旅行社壟斷，團費標準係由國家統一訂定，國人欲前往北韓旅遊都須先繞道中國大陸，不僅拉長旅遊天數，也使得團費居高不下，讓不少有意赴北朝鮮旅遊的國人，一看到團費或天數就打退堂鼓。

任詩婷指出，易飛網洞察消費者心理，幾經努力及爭取後，成功包裝出「揭祕北朝鮮。深入平壤、見證風光開城5天4夜」行程，打破過去北韓團多為自北京或瀋陽搭機進平壤的模式，改採上海出發直飛包機航班，僅需2小時即抵達平壤。

除省時、省力外，行程更安排完整72小時暢遊北朝鮮，無購物站壓力、全程也無自理餐，且10人就成團，團費原價44,900元，因應川金破冰現折1萬元，只要34,900元，「有感」大降價到「3字頭」，堪稱市場CP值最高的北韓行程。

除北朝鮮外，向來受國人青睞的南韓，易飛網也祭出優惠。任詩婷表示，在韓國京畿觀光公社大力支持下，加上航空公司專案促銷優惠，易飛網最新主打韓國團體旅遊「2018京畿道廣告品！MyKorea．戲雪趣韓國5日」，不只團費僅萬元，還加碼贈送超商壹百元禮券、韓國專用轉接插頭及韓國WI-FI機上網吃到飽五日等三大好禮。

若有12歲以下兒童同行，更有機會獲得「舒適透氣動物造型U型枕」親子旅遊好禮，10人成團、7至10月皆可出發。