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北之特樂銀開放專門店加盟 供長照者尋事業第二春

2018-06-20 10:36經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

深耕熟齡市場近30年的北之特樂銀，透過授權方式與大陸華正集團合作，進軍大陸老齡市場版圖。北之特樂銀總經理黃景瑞表示，北之特樂銀下一步將積極開放加盟，並加快專門店的展店速度，提供為了照顧家中長輩而必須離職或提前退休者，結合其本身照顧長輩的經驗，開創事業第二春。

根據統計，在日本，每年約有1,200萬，年紀在60歲上下的主管，為照顧家中長輩而辦理離職或退休；而這樣的現象，也正在台灣蔓延，國內每年約有200萬人因照護需從企業離職。爸媽倒下，已成為許多人未來職涯最不可控制的變數。

因此，除了持續展店並開拓大陸市場外，黃景瑞也開始思考，可以如何幫助這些你我未來都可能面臨的職涯問題，而這也是為什麼今年開始北之特樂銀將積極開放加盟專門店的原因之一。

同時，黃景瑞也觀察到，儘管長照議題發燒，各大專院校也開始開設所謂的老人照顧系、福祉系等相關系所。

不過，在國內這類人才畢業後要投入商業產業，卻是有困難的，目前市場上也沒有明確的路，給這些相關人才走，甚至有些人最後竟是去賣豆漿。

此外，為降低創業者風險，黃景瑞表示，北之特樂銀的專門店加盟也提供退場機制，總公司會協助加盟主進行貨品代銷，將七成貨品費用歸還給加盟主。

目前北之特樂銀的明星商品包括：開門式浴缸、各式手杖、3D理療椅。

北之特樂銀總經理黃景瑞說明開門式浴缸的使用方式。 圖／北之特樂銀提供
北之特樂銀總經理黃景瑞說明開門式浴缸的使用方式。 圖／北之特樂銀提供
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離職職涯退休

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