長照點線面／建立失智症智慧追蹤模式

2018-06-20 04:57 經濟日報 劉庭軒



失智症是長期奮戰，無法採用藥物方式進行治療改善，為了讓長輩得到最好的照護，透過智慧化社區服務據點從社區整合型服務網絡做延伸，發展個人化服務、群體參與式服務以及整合式服務三種架構，對於整個長期照護所需要的內容進行系統化、服務化的建置，建立一個智慧化的長期追蹤模式。

因應日後持續進步的智慧科技創新服務，最基礎的建設反而是最扎實的應用，建立一個足以管理所有服務人員、長輩的智慧化管理系統，把最根本的基礎打穩之後，才能在未來的多元應用發展中隨時配合調整。

智慧照護必須要先從實際應用情境端出發，透過臨場的照護產業營運經驗，累積出照護產業的domain know-how（專業技術），再定義出需求，進而開展營運企劃、系統企劃、系統開發，再進而選擇最被場域所能接受的物聯網接收設備，進行初步的場域實證試煉。

進而在進行持續性的最適化情境調整後，在真正去定義出一套完整的智慧照護物聯網應用產品，才能初步使得產品能貼近場域需求。

智慧化社區服務會協助提供智慧居家服務、健康生理量測、緊急救援通報，讓家屬能夠安心與放心，同時讓受照顧的長輩也能感受到應有的尊重與友善對待，更重要的是把所有數據都累積，建立一個可供長期追蹤與分析的架構，透過資訊可視化有效協助失智長輩控制危險因子，做到預警與工作分攤，同時對於醫療單位而言，分析報表將會是最好的治療輔助與研究素材。

失智症短期之內，我們還無法找到治療的方法，所以在醫療單位努力研究的同時，把整個社區智慧化，經由持續進步的智慧科技創新服務，建立一個足以提供所有照護人員最佳提醒的環境。

透過智慧化管理系統，最根本的基礎打穩，結合照護人力、社區資源、醫療輔助，盡可能的蒐集所有數據，讓醫療專家們有機會從不同的角度進行研究與分析，不要放棄也不要遺漏任何可能的契機，一起努力打贏失智症這場戰爭。

（作者是台灣受恩股份有限公司董事長，本專欄每周三刊登）