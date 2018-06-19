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美中貿易大戰 吳嘉昭:塑化品影響不大 電子材料影響大

2018-06-19 17:34聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

南亞塑膠今日召開股東會，會中通過每股配發5.1元現金股利，創下歷史次高水準，董事長吳嘉昭會後表示，南亞旗下包括兩岸和美國德州等廠都在擴產，包括銅箔廠和乙二醇等將為南亞擴大業績成長。

南亞塑膠今日召開股東會。記者徐兆玄／攝影
南亞塑膠今日召開股東會。記者徐兆玄／攝影
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南亞塑膠今日召開股東會，會中通過每股配發5.1元現金股利。記者徐兆玄／攝影
南亞塑膠今日召開股東會，會中通過每股配發5.1元現金股利。記者徐兆玄／攝影
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董事長吳嘉昭表示，今年在台灣、大陸、美國等地均有擴產計畫，亦將是推升未來營運的新...
董事長吳嘉昭表示，今年在台灣、大陸、美國等地均有擴產計畫，亦將是推升未來營運的新動能。記者徐兆玄／攝影
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南亞股東會股利

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