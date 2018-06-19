隆大董座陳武聰 回鍋高市不動產開發公會理事長呼聲高

2018-06-19 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ╱即時報導



建築界大老、隆大營建（5519）董事長陳武聰回鍋高雄市不動產開發公會理事長的呼聲愈來愈高，業界引領企盼。

高雄市不動產開發公會明年3月改選，曾任公會二屆理事長的陳武聰，被認為是歷任公會領航者中，少數深獲眾望的理事長之一，因此明年改選回鍋的呼聲高。