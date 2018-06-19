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隆大董座陳武聰 回鍋高市不動產開發公會理事長呼聲高

2018-06-19 12:24經濟日報 記者林政鋒╱即時報導

建築界大老、隆大營建（5519）董事長陳武聰回鍋高雄市不動產開發公會理事長的呼聲愈來愈高，業界引領企盼。

高雄市不動產開發公會明年3月改選，曾任公會二屆理事長的陳武聰，被認為是歷任公會領航者中，少數深獲眾望的理事長之一，因此明年改選回鍋的呼聲高。

建築業主流意見認為，經營環境變化快速，中央政策對房地產市場影響鉅大，目前總統府秘書長陳菊是前高雄市長，加上多位閣員都從高雄北上，陳武聰的人脈溝通無礙，成為不可取代的優勢，加上陳武聰具有一言九鼎的分量，廣受市場敬重與期待。

隆大董事長陳武聰回鍋公會理事長呼聲高。記者林政鋒／攝影
隆大董事長陳武聰回鍋公會理事長呼聲高。記者林政鋒／攝影
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總統府房地產陳菊

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