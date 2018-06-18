親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日本大阪強震
美中貿易交鋒
川金峰會落幕
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

出書揭馬英九15個秘密 羅智強：我挺的不是馬英九

共享單車落伍了 矽谷創投現在最看好「滑」通勤

大阪地震 我旅行團平安

2018-06-18 10:44經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

交通部觀光局今（18）日表示，有關今日上午大阪發生規模6.1地震一事，經聯繫雄獅、康福、山富、東南、五福、長汎、大興等七家主要赴日團體旅行社表示，相關旅行團均平安，行程亦未受影響，觀光局已提醒旅行社後續應注意團體行程安全。

大阪強震
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

大阪震央有兩個斷層帶 日學者：恐誘發斷層活動

2018-06-18 11:01

關西地震 大阪已有3死51傷

2018-06-18 10:22

日本大阪強震 安倍指示全力救災

2018-06-18 11:16

日本大阪地震 蔡總統向日方表達關切慰問

2018-06-18 11:05

影／日本大阪規模6.1地震 傳9歲女童罹難

2018-06-18 10:17

大阪強震最大震度6弱 至少2人死亡

2018-06-18 10:17

大阪今早強震 觀光局：台旅行團未傳災情

2018-06-18 10:13

日本大阪地震 華航長榮航班正常

2018-06-18 09:51

日本規模6.1地震 關西地區路面交通大亂

2018-06-18 09:01

有感搖晃！日本大阪7時58分發生規模6.1地震 JR停駛中

2018-06-18 08:00
看更多

熱門文章

有感搖晃！日本大阪7時58分發生規模6.1地震 JR停駛中

2018-06-18 08:00

柬埔寨親王發生車禍 親王重傷 王妃不治

2018-06-17 17:53

日本規模6.1地震 關西地區路面交通大亂

2018-06-18 09:01

有錢人的煩惱 祖克柏姊姊不想被當成「人體ATM」

2018-06-17 19:35

影／男童弄倒藝術品 爸媽收到400萬元帳單驚呆

2018-06-17 14:42

見面後不到一周！川普威脅金正恩　談判失敗就恢復軍演

2018-06-17 23:01

川金會後 川普自認有籌碼「更大餘地懲罰中國」

2018-06-17 15:24

紐澤西州藝術節槍擊案致20傷 嫌犯1死1遭警拘留

2018-06-17 21:20

【不斷更新】大阪地震至少3死 包括9歲受困女童心肺功能停止

2018-06-18 10:20

超載休旅車飛車逃攔檢 時速160公里翻覆5死

2018-06-18 08:25

川普關稅政策擋不住「2025中國製造」

2018-06-17 17:17

登山客漠視環境浩劫 聖母峰淪世界最高垃圾場

2018-06-17 17:44

開徵關稅…擋不住中國2025

2018-06-18 00:05

不得在街頭閒晃 杜特蒂新措施惹議

2018-06-17 16:42

美中貿易戰衝擊度 看三指標

2018-06-18 00:05

貿易戰好傷 緬因州龍蝦業哀號

2018-06-17 13:20

影／別玩命！開窗偷摸遭獅吼 遊客嚇到吃手手

2018-06-17 18:03

貿易戰升級 美中各擬千億美元清單

2018-06-17 15:15

澳洲擬規定每天限釣一尾鮪魚 海釣業者喊苦

2018-06-17 11:24

影／日本大阪規模6.1地震 傳9歲女童罹難

2018-06-18 10:17

日王室逾百年來首訪俄 傳親王妃將看世足賽

2018-06-18 02:04

富士康北美總部 爆環保隱憂

2018-06-17 15:20

關西地震 大阪已有3死51傷

2018-06-18 10:22

不滿馬其頓更名協議 希臘抗議民眾與警方對峙

2018-06-17 22:00

共享單車落伍了 矽谷創投現在最看好「滑」通勤

2018-06-18 11:00

希臘、馬其頓總理 在邊界舉行馬其頓更改國名儀式

2018-06-17 16:47

紐時：星神秘美商傳話庫許納 促成川金會

2018-06-17 22:33

美國調高最低時薪 揮別小費文化？

2018-06-17 15:23

湄公河五國 打造經濟走廊

2018-06-18 00:05

貨運延緩、原料漲價 全球經濟受衝擊

2018-06-17 15:15

大宗商品價格 先嚇跌

2018-06-18 00:05

持刀女高喊真主至大後行凶 法國南部2傷

2018-06-18 02:05

老鄰居因貿易齟齬 7成加拿大人擬避買美國貨

2018-06-17 12:14

熊出沒 日本天空之城暫停對外開放

2018-06-17 13:22

大阪震央有兩個斷層帶 日學者：恐誘發斷層活動

2018-06-18 11:01

全球最大糧商：美中貿易報復措施 將有嚴重後果

2018-06-18 10:44

西班牙伸援手 「寶瓶座」移民上岸

2018-06-18 00:35

奇異公司食言 恐面臨巨額罰款

2018-06-17 22:59

陸產品將加徵關稅 美企下單跟時間賽跑

2018-06-17 23:59

貿易戰升溫 經理人加碼金融、科技股

2018-06-18 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top