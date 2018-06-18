亞洲新灣區特貿三招商 力邀國內外企業投資高雄

2018-06-18 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄亞洲新灣區特貿三擁有優勢潛力，吸引超過20家以上壽險、金控、百貨、影城、地產及日商等業者，一致看好未來前景，已有潛在業者表示評估準備投資高雄。

高雄市政府正在積極招商中，分別在台北和高雄辦招商會。高雄都發局長王啓川說，特貿三由高市府與台電公司合作招商，是亞洲新灣區首件旗艦等級大案，備受業界關注。

目前政府投入亞洲新灣區建設超過300億，特貿三堪稱是亞洲新灣區「孔金A」黃金地段，適合主題式購物商場、會展關聯產業、休閒娛樂、技術服務及管理顧問等產業進駐，未來有機會打造為結合會議展覽、購物商場、企業辦公、國際飯店及水岸住宅五合一的世貿會展園區。

亞洲新灣區第三種特定經貿核心專用區(簡稱特貿三)，位在成功二路與新光路口，分為南、北二基地，街廓均方整，面積5.3公頃，建蔽率60% 、容積率630%。西臨高雄展覽館及高雄軟體科技園區，東接高雄市立圖書總館、新光綠園道、三多百貨商圈，緊臨台鋁MLD、家樂福、IKEA、好市多等賣場，更擁有輕軌、捷運紅線及規劃中黃線的交通優勢，以及港灣水岸第一線無敵海景，是亞洲新灣區蛋黃中的蛋黃，核心中的核心。