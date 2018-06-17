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開展穆斯林商機 貿協拚今年認證業者突破千家

2018-06-17 19:00中央社 台北17日電

貿協董事長黃志芳。 圖／聯合報系資料照片
貿協董事長黃志芳。 圖／聯合報系資料照片
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政府希望將台灣建立成為友善清真環境，近日更舉辦活動歡慶穆斯林開齋節，吸引超過2萬名觀眾；貿協表示，力拚今年可以達成台灣取得清真認證業者突破1000家次的目標。

經濟部國際貿易局委託外貿協會在去年4月成立「台灣清真推廣中心」，希望推廣台灣的清真產業，並協助建立台灣的清真友善環境，因此持續舉辦穆斯林相關活動，讓更多業者注意到這塊市場。

而開齋節是穆斯林重要活動，按伊斯蘭習俗，齋戒月期間，穆斯林從黎明到日落前都不允許進食及飲水，且停止抽菸及一切娛樂等活動，直到日落後才能進食，開齋節代表了齋戒月的結束，象徵完成了戒律，通常穆斯林會與家人、朋友同聚，互相恭賀並享用豐盛大餐，有著和台灣過年一樣的節慶氣氛。

為了歡慶穆斯林開齋節，外貿協會台灣清真推廣中心特別與台南市及台北市合作，分別在兩地辦理慶祝活動；活動先於16日在台南以開齋儀式揭開序幕，邀請超過20家業者辦理「清真認證食品暨異國美食展售會」於現場展示清真食品和販售印尼、越南等新住民朋友現做的異國美食，讓參與的移工除了大啖美食，還可以品嘗到在地的家鄉味。

今天外貿協會則與台北市政府觀光傳播局聯合在大安森林公園舉辦「2018台北開齋節暨穆斯林嘉年華」，現場設有清真市集及文化表演攤位，展示攤位包含印度、摩洛哥及印尼各國美食及文化產品，吸引超過數千名穆斯林參與。

經過政府與貿協近2年持續推廣，愈來愈多業者投入穆斯林商機，目前取得清真認證業者已大幅增加42%，達884家次，其中包含122家穆斯林友善餐廳及97家飯店，今年目標希望突破1000家次。

貿協也表示，台灣清真推廣中心提供補助方案，就是為了鼓勵業者取得認證及舉辦各類海外拓銷活動，盼能進一步擴大外銷穆斯林市場。

穆斯林外貿協會
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