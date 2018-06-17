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端午連假 高速公路南下部分路段流量大

2018-06-17 12:48經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

交通部高速公路局表示，今（17）日為端午節假期第二天，昨日全日總延車公里為110.2百萬車公里，為平日年平均（87百萬車公里）的1.27倍；0-5時總延車公里為4.8百萬車公里，為平日年平均 (3.7百萬車公里)之1.3倍。今天上午11時前國道各路段大致行車順暢，11時後西部國1北上內湖-汐止系統、南下仁德系統-仁德服務區、岡山-楠梓車流量較大，其餘大致順暢。

高公局說，截至上午11時，國道全線總延車公里為27.6百萬車公里，預估本日交通量下修為115百萬車公里，尚在預期範圍內。下午預估有一波提前北返車潮，國1西螺-埔鹽系統、南屯-台中系統及新竹系統至竹北，國3竹山-中興、大山-香山及關西-大溪，國5頭城-坪林均可能出現車多壅塞情形。

高公局建議用路人儘量利用第三天收假日上午時段北返以避開尖峰，並透過該局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，以及收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站及App查詢最新國道路況。

台61快速公路白沙屯至南通灣段已在今年6月2日通車，故目前台61快速公路可完整銜接新竹至彰化路段，整體道路行駛優勢可再提升，呼籲北部用路人欲往返中南部可多加利用高公局規劃之國1、國3新竹至彰化(南投)台61等替代道路，不僅可節省荷包，亦可能縮短行車時間。

這次連假期間部分地區天候較不穩定，用路人如遇大雨，務必小心駕駛、減速慢行、保持較長跟車距離並避免變換車道。若行車時遇打滑(水漂)時，請放開油門、減緩速度，並保持方向盤穩定朝正前方行駛，不要急踩煞車，以免車輛失控發生危險。

連續假期間，國道部分路段於尖峰時段的交通需求量遠大於可服務通過容量，故壅塞在所難免。用路人如要開車出門，請務必做好車況檢查及蒐集瞭解各項交通疏導措施，配合地圖妥善規劃行程，出門前先下載「高速公路1968」App、「國5藍牙交通資訊推播」App或上高公局即時路況資訊網站查詢路況，行駛途中可透過廣播、路上電子資訊看板、請同車親友使用「高速公路1968」App、「國5藍牙交通資訊推播」App或撥打「1968」客服專線，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞路段，做個聰明的用路人。建議南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。

高速公路今天上午11時前國道各路段大致行車順暢，11時後西部國1北上內湖-汐止系...
高速公路今天上午11時前國道各路段大致行車順暢，11時後西部國1北上內湖-汐止系統、南下仁德系統-仁德服務區、岡山-楠梓車流量較大，其餘大致順暢。　圖／交通部高速公路局提供
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國道高速公路替代道路
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