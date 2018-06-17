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觀光外匯收入 連三年衰退

2018-06-17 00:06經濟日報 記者楊文琪／台北報導

來台旅客連續三年站上千萬人次大關，不過，旅客人數與在台消費金額並未同步成長。
來台旅客連續三年站上千萬人次大關，不過，旅客人數與在台消費金額並未同步成長。
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來台旅客連續三年站上千萬人次大關，不過，旅客人數與在台消費金額並未同步成長，我觀光外匯收入創下連續三年衰退的紀錄。交通部觀光局分析，全球旅遊趨勢改變，以短天期、自由行為主流，旅客購物選擇也愈趨理性和精打細算，致使整體觀光外匯收入呈現下滑狀況。

經濟日報提供
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觀光局調查統計指出，2015年我觀光客首度突破千萬大關，觀光外匯收入也達到最高峰的新台幣4,589億元，當年陸客來台人數衝到歷年最高的418.4萬人次，且陸客平均每人每日消費金額（227.58美元）僅次於日本，僅略微少0.01美元，兩者消費力可說在伯仲之間。

016年來台觀光客人數持續破千萬，但我觀光外匯收入卻逆勢下滑，為新台幣4,322億元，當年陸客來台人數也跟著縮減到351.2萬人次，且陸客平均每人每日消費金額下滑至198.43美元，雖在各國旅客中僅次於日本，但首次跌破200美元。

去（2017）年整體觀光數字，持續呈現來台人數微增（1,074萬人次，歷年最高）、但外匯收入卻繼續減少的情況，僅有新台幣3,749億元，較2015年觀光外匯收入頂峰足足少了84億元，尤其來台人數最多的陸客減少至273.3萬人，對整體觀光業衝擊很大，包括航空、飯店、旅行社、遊覽車、免稅店、餐飲店、各式賣店、夜市攤販等各觀光相關業者，無不叫苦連天。

觀光局長周永暉分析，現在來台旅遊的型態改變，以自由行為主力，旅客喜歡體驗型或是各別城市較深度的旅遊，而且停留天數不長（平均四至五天），所以影響了整體的消費狀況，尤其過去機票也是列入消費金額的一項，但近幾年廉價航空興起，機票價格較過去便宜很多，也拉低了整體的消費金額。

周永暉坦言，陸客團來台大都走八天七夜的行程，停留時間長，所以消費金額也高，但現在電商的購物平台多又方便，旅客人次也減少，所以在台的消費金額已不如以前，盡管這兩年陸客來台大幅縮減了145萬，可是在日本、韓國、港澳、新馬及其他新南向國家和歐美等國，都增加很多旅客，雖然觀光外匯收入減少了，但客源分散且較平均。

他表示，現在也積極爭取各國20至40歲的青壯年來台旅遊，雖然他們的消費金額未必很高，但這是一種「打底」工作，他們來台灣認識台灣後，以後有機會會再來台灣，屆時消費狀況也會不同。另外，也希望掌握穆斯林和越南高端旅客，因為他們有高消費力。

來台旅客消費金額統計、出國人次與來台人次統計 圖／經濟日報提供
來台旅客消費金額統計、出國人次與來台人次統計 圖／經濟日報提供
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外匯陸客台大
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