新南向國家 來台旅客增49萬

2018-06-17 00:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北報導



陸客來台人數這兩年共縮減了145萬，但整體來台旅客量不減反增，交通部觀光局表示，現採行各種國際宣傳推廣活動、不同地區規劃不同行銷模式，並提供部分獎勵，積極爭取首遊旅客和提高重遊率等各項策略，已逐漸發揮效果。

觀光局長周永暉表示，這兩年陸客來台人數縮減，但政府積極推動新南向政策，在有條件免簽證和簡化簽證手續下，新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、印尼、印度等七個我主要推廣觀光的國家，來台人數較過去增加了49.5萬，而東北亞的日本、韓國，也成長了約36萬，加上港澳、歐美等旅客都大幅增長，軋平了減少的陸客人數。

經濟日報提供 分享 facebook 他指出，吸引國際旅客來台，除了積極參與各項旅展（柏林、倫敦、東京等國際三大旅展），並擴大參與旅展的規模，也不時到各國舉辦推廣會、進行觀光論壇交流，將台灣美好的一面推介給各個國家知道，進而吸引他們來台灣旅遊，這些都有不錯的反應。

另外，推出不同的旅遊主題，包括生態旅遊、海灣旅遊、小鎮旅遊，要給國際旅客多面向的台灣，而非只有台北等城市的旅遊型態，這兩年還希望做國際品牌的接軌，如台北米其林，透過台灣美食的介紹，來和上海、東京等米其林進行國際連結，既可吸引旅客來台品嘗美食，也有助於增加觀光客在台的消費金額。

而政府全力推動的新南向，觀光局則針對信奉佛教的泰國、越南，穆斯林相當多的印尼、馬來西亞、中東，屬英語系國家的菲律賓、紐西蘭、澳洲等國家，採取不同的宣傳策略，還有，亞洲遊輪觀光日盛，也加強交流的頻率和深度，開創新的旅遊商機。

周永暉說，一直很重視大陸市場，現在主要是爭取自由行的旅客，透過參加地方旅展，和網紅的宣傳推廣。

此外，在各國也推出獎勵企業旅遊，以及獎勵青年、修習旅遊的方式，增加新的首遊客來台，讓他們對台灣產生一定的印象，甚至有好感，日後還會再來台灣。