台化：海外擴廠腳步不停歇

2018-06-16 01:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 /台北報導



台化董座王文淵。 報系資料照 分享 facebook

台化昨（15）日舉行股東會，副董事長洪福源說，由於台灣的投資環境未改善，台化生存空間受限，已無法在台灣做大型投資，未來還是只能赴海外。同時，為因應海外擴廠腳步，台化昨日董事會後宣布現任總經理調總工程師，負責海外建廠，遺缺由資深副總呂文進接任。

至於此次越南境內因少數人鼓動的罷工活動，洪福源指出，此次罷工主要是「反中」，而台塑集團廠房所在的河內、同奈不在罷工事件區內，福懋興業的龍安廠有零星圍廠事件，但政府希望短暫停工因應，目前都已恢復正常，均不受影響。

昨日台化股東會由董事長王文淵主持，洪福源代為致詞。洪福源指出，台化今年首季營收約989.5億元，年增約11%，本季營運動能與首季相仿，對於今年營運展望，洪福源表示，只要兩岸情勢不惡化、油價持續穩定，今年景氣仍樂觀看待。

台化去年獲利創歷年新高，稅後純益約707.07億元，每股稅後純益（EPS）達9.33元。台化股東會通過每股配發7元現金股利，創七年來新高，僅次於2011年配發7.5元水準，會中並通過董事改選。

台化昨日股東會中完成15席董事改選，包括王文淵、王瑞瑜、王文潮、王文祥、洪福源、黃棟騰、方英達、呂文進、李青芬、潘金華、簡維庚、張宗遠12席董事，以及選出獨立董事陳瑞隆、黃輝珍、簡太郎三位。

特別的是，昨日台化股東會中獲通過續任台化總經理的董事黃棟騰，在董事會後意外被調為總工程師，總經理職位由資深副總經理呂文進接任。台化表示，黃棟騰仍負責海外建廠重大任務。

洪福源指出，台灣經濟成長率低於全球平均值，政府尚未提出對策以帶領企業走出困境，兩岸關係一直沒有進展也影響了台化的生存空間。在台灣，台化已無法做大型投資，將持續做改善生產結構的去瓶頸及循環經濟改善案的投資。

為了永續經營， 洪福源表示，台化持續投資是必要的，將積極推動在美國路易斯安納州及大陸寧波計劃的投資案，特別是寧波計畫中部分原料產量將擴增，預計今年會開工動土。