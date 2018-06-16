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越南罷工頻傳 寶成：不會撤資

2018-06-16 01:54經濟日報 記者宋健生／台中報導

寶成執行長蔡佩君（中）。 記者宋健生／攝影
寶成執行長蔡佩君（中）。 記者宋健生／攝影
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寶成昨（15）日舉行股東會，針對近幾年中國大陸、越南員工抗爭事件頻傳，寶成集團執行長蔡佩君昨日表示，寶成不會從中國大陸及越南撤資，但她也坦言，未來集團在全球布局的策略上，「會作比例的調整」。

事實上，針對越南勞工權利意識高漲、員工罷工事件頻傳，寶成集團正逐步調整南向政策，未來越南廠確定不會再擴廠，南向投資擴廠腳步，則轉向勞動環境相對穩定的印尼、緬甸等國家。

寶成統計，2017年共生產3億2,460萬雙鞋，越南、印尼及中國大陸分別占總產量的45%、36%和17%，其他包括柬埔寨、孟加拉及緬甸約占2%。今第1季則生產7,660萬雙鞋，越南、印尼及中國大陸分別占總產量的44%、39%、15%。其中，印尼占比逐漸提升。

目前，寶成在印尼西爪哇省Cianjur持續擴廠中，印尼已是寶成第二大製鞋基地。另外，寶成在緬甸仰光附近也有一座生產基地，近二年持續擴廠，寶成主要考量當地員工薪資比大陸、越南及印尼等地還低，有助降低生產成本。

近七年來，寶成在越南已陸續遭遇五次大規模罷工事件，這還不包括日前的寶元、裕得、寶宏及寶利等四座廠區部分產線被迫停工事件。寶成不諱言，越南廠接二連三發生抗爭，對集團形象造成極大損害。

由於寶成中國大陸、越南廠，近幾年員工抗爭、罷工事件不斷，媒體近日更傳出，寶成已計畫自越南、甚至中國大陸撤資。寶成昨天召開股東常會，在會議開始前，蔡佩君主動接受媒體訪問，她強調，寶成絕對沒有撤出中國大陸與越南的動作，對於員工抗爭事件不斷，寶成未來會加強與員工的溝通，並且持續在越南深耕。

蔡佩君說，日常跟員工的溝通是必須要做的工作，未來也會加速越南、印尼及中國大陸廠的「本土化」。以越南廠為例，外籍幹部都在積極學習越南語，基本溝通已無問題。

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寶成越南
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