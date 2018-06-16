太設 加速衝刺三大事業

2018-06-16 01:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ／台北報導



4月才甫上任的太設董事長柳逸義親自主持股東會，他表示，接下太設董座一職後，接下來加速營建、消費、康健三大事業。 記者陳美玲／攝影 分享 facebook

老牌建商太平洋建設昨（15）日股東會，由4月才甫上任的董事長暨全國數位大股東柳逸義親自主持，極度低調的他，首度在媒體面前露面，他指接下太設董座一職後，接下來將加速營建、消費、康健三大事業，其中房地產將加入康健事業一起發展，接下來會併購康健類的公司，加速營建事業的創新。

柳逸義指出，未來太平洋建設有三大營運事業，包括營建、消費、康健事業。其中營建事業面臨台灣房市進入盤跌格局，建案銷售如果不想進入價格戰，新案就必須要有特色。

他表示，以目前大環境來說，台灣進入老齡化社會，未來四分之一的人口都是銀髮族，如果能把康健事業與房地產銷售結合，營建業就能注入創新元素。

柳逸義分析，房地產事業是太設的基礎，如何在穩固的基礎之下，加上創新概念，這是團隊的挑戰，接下來集團將收購康健、消費領域的公司，並以此與房地產結合，再加上他擅長的物聯網技術導入，未來太設符合銀髮族的智慧宅，會讓市場眼睛一亮。

至於消費、康健事業部分，柳逸義認為，以全國數位在物聯網的技術，接下來會把生活消費結合電商及物聯網，讓市場進入一個新的生活型態。

他強調，三大事業與物聯網技術結合並加速發展，接下來太設價值將會充分顯現。

太設發言人陳清暉強調，董事長柳逸義對於數位匯流服務產業相當專業，且技術領先，尤其如何從數位電視機上盒連結至雲端所發展出的物聯網商機，很有想法，未來房地產業與數位科技結合並轉型成為智慧家庭這一塊市場是未來趨勢，接下來如何讓老店創新是目前經營團隊的重要任務。

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他出身有線TV 兩戰成名

柳逸義從有線電視起家，因發動一年1,500元收視費的價格戰殺出一條血路，快速累積用戶數，加上因版權談判，槓上有線電視產業三大勢力，兩戰成名讓市場驚呼連連；如今又成太設董座，在他操刀下，有線電視和房地產、百貨、康健產業如何玩出新火花，市場都在期待。

1950年出生的柳逸義，原本為宜蘭有線電視聯禾董事長，後來太設章家號召多家獨立系統業者一起成立太平洋聯網，與太設章家淵源很深，2005年太平洋聯網賣給台灣大後，柳逸義暫離有線電視產業，但仍為宜蘭重要地主，政商關係良好，資金也相當雄厚。

柳逸義目前是全國數位最大股東，雖然全國數位是有線電視新業者，但卻有一群「老有線」團隊，包含永佳樂前副總徐君偉、前交通部長葉匡時、李光漢（現任全國數位董事長）、雷倩（現任全國數位副董）等，首戰就以價格戰，以一年1,500元收視費殺出一條血路，快速累積用戶數。

另外，全國數位更因為版權談判，槓上有線電視產業三大勢力凱擘、年代董事長練台生及中嘉，一狀告上公平會，後來公平會以不公平競爭為由，對凱擘、年代、中嘉的頻道代理商開罰。

重返有線電視戰場，柳逸義兩戰成名。外界也好奇，柳逸義今年正式成為太設董事長後，未來集團旗下有線電視如何和房地產、百貨、康健等產業結合，發揮綜效，成為市場關注焦點。