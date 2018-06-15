美對中產品課重稅 漢翔：台灣航太業不受波及

2018-06-15 23:35 中央社 台北15日電



美國總統川普政府今天宣布對中國輸美價值500億美元商品課徵25%的關稅，其中受波及產業包括航太業。漢翔航空總經理林南助表示，台灣航太業未使用大陸材料，不受此波及。

美國貿易代表署（USTR）今天表示，7月6日起將先對價值340億美元的中國進口商品課徵25%的關稅，之後還會再對284項商品採取關稅行動。

USTR聲明指出，將分兩個部分課徵關稅，即精簡之後的初步清單，將先對價值340億美元的818項商品課徵關稅；接下來將對大幅受惠於中國產業政策的第2份商品清單徵關稅，這個部分包括「中國製造2025」科技發展計畫在內。

第2份商品清單聚焦於「2025中國製造」計畫有所貢獻或受益產業的相關產品；包括航太、資／通訊科技、機器人、工業機械、新材料及汽車等。

中國大陸商務部也隨即在官網指責美方挑起貿易戰，表態將立即將立即端出同等規模、同等力度徵稅措施，美國和中國雙方先前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。

林南助告訴中央社記者，台灣航太業的大客戶多為美國波音公司、奇異公司、歐洲空中巴士公司等，且台灣航太業多使用歐美的鋼或鋁材料，並未使用大陸的材料，因此美國若重課中國大陸航太產品關稅，台灣航太業不會受到影響。

林南助說，大陸是否對美國製造的飛機課徵關稅，詳細內容還有待觀察，但貿易戰下無贏家，漢翔對波音公司和空巴公司的零組件業務量差不多，萬一貿易戰真的發生，漢翔「有可能」會多接到一些訂單。