台橡特用化學開花結果 鞋材應用增產線

2018-06-15 18:34 中央社 台北15日電



台橡發展特用化學品開花結果，總經理蔡偉強表示，高值化產品(SEBS)應用在鞋材已經開始出貨，產能更已滿載，內部確定增加1條產線，8月開始投產。

蔡偉強指出，SEBS主要應用在球鞋中底，已經切入某國際品牌供應鏈，客戶給的訂單能見度長達1年，估未來需求不但可以快速成長，也建立1至2年的技術門檻；除了鞋材外，台橡也想切入醫療、電子等其他特用化學領域，轉投資阿朗台橡(南通)目前也增加年產2萬噸的產線，預計明年中投產，新產線的技術水準可生產醫療級產品。

此外，台橡也從杜邦(Dupont)挖角林政男任企業發展部資深協理，借重林政男在電子材料的經驗，蔡偉強認為，目前電子材料都是海外廠商的天下，台橡未來若要持續產品多元化的方向，切入電子材料也是可能的方向。

台橡去年由於認列台耀石化材料科技損失新台幣2.8億元，獲利出現衰退，不過本業獲利已現成長，今年第1季因認列約5000萬元的遞延所得稅，稅後純益2.36億元、年減33.17%，每股稅後純益(EPS)0.29元；蔡偉強認為，去年原物料波動劇烈，營運表現有如坐雲霄飛車，今年營運狀況可望相對持穩。

此外，台橡主要轉投資印度廠及在南通的阿朗台橡在去年都已正式轉虧為盈，今年4月更將印度廠的持股比例從3成提高至5成，與印度石油持股各半，蔡偉強指出，只要今年原物料波動不大，對台橡今年獲利成長有信心，且在多元化營收來源策略持續下，未來產品組合也可望對營收貢獻產生互補性。