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新台幣貶6.4分破30元大關 收30.002元

2018-06-15 18:32中央社 台北15日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.002元，貶6.4分，成交金額12.66億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為29.99元，最高29.969元、最低30.006元。

新台幣貶6.4分破30元大關，收30.002元。 聯合報系資料照
新台幣貶6.4分破30元大關，收30.002元。 聯合報系資料照
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