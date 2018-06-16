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漫畫產業6大承諾 總統：已有初步成果

2018-06-16 05:06中央社 台北15日電

「千年一問 鄭問紀念展」今天在台北故宮舉行開幕典禮，總統蔡英文出席致詞表示，今天是台灣漫畫史上最重要一天，並提到去年在金漫獎針對漫畫產業提出6大承諾，如今都已有成果。

由文化部主辦，中華文化總會和國立故宮博物院協辦的「千年一問 鄭問紀念展」，今天在國立故宮博物院舉行開幕典禮，開場先由霹靂布袋戲搭棚演出戲碼「千年一問」向鄭問致敬。日本知名漫畫「沉默的艦隊」作者川口開治、「蒼天航路」作者王欣太皆有到場，更有來自國內外200多名漫畫家出席。

蔡總統表示，今天是台灣漫畫史上最重要一天，這是故宮首次展出台灣漫畫作品，也是第一個國家級漫畫展覽，「鄭問老師的故事及貢獻不需多做介紹，世界各地的漫畫家前來參加盛會就是最好證明」。

蔡總統說，她在去年金漫獎頒獎典禮上提出的6項承諾，包含整備創作環境、提供多元發表平台、加強跨域媒合、建立漫畫資訊單一入口平台、擴大扶植ACG產業和打造國家漫畫博物館計畫，如今都已有初步成果。

蔡總統提到，包含「CCC創作集」已經復刊，今年首創的「漫畫製作輔導金」也已上路，台灣首座「漫畫基地」即將在台北落成，台中的「國家漫畫博物館」也先行啟動典藏計畫。

蔡總統強調，這6件事情是她對漫畫產業的承諾，「請大家放心，我們一定會朝目標前進，讓漫畫產業成長茁壯是我的心願，我們會讓大家相信，漫畫實力就是推動台灣前進世界的文化實力」。

「千年一問 鄭問紀念展」以6大主題「漫畫鄭問」、「藝術鄭問」、「遊戲鄭問」、「千年一問」、「哲學鄭問」及「從鄭進文到鄭問」等內容，展陳鄭問的個人手繪漫畫、插畫原件、手稿、劇本、雕塑等250件真跡原件，16日起至9月17日於國立故宮博物院圖書文獻大樓一樓特展區展出。

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