星級飯店拼婚宴 每桌殺到一萬元初

2018-06-15 08:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



受少子化、不婚主義抬頭影響，台灣整體婚宴市場成長停滯，星級飯店為鞏固市場及迎戰6月結婚旺季，婚宴專案可說愈拚愈優惠，價格也開始分眾化，從針對小資族每桌僅一萬元初的方案，到三萬元以上的高檔服務與菜色一應俱全。

6月是每年結婚旺季，主要是受近年愈來愈流行的「6月新娘」習俗影響，不僅許多新人趕在6月完婚，女藝人Ella、六月、韓星全智賢等，也選在6月步入紅毯。

晶華宴會廳事業部副總經理丁秀卿解釋，6月新娘緣由是希臘神話中，愛神邱比特的妻子名為「Juno」，此即6月英文「June」的字源，因此西方習俗認為在6月結婚會「特別幸福」。此外，6月剛過梅雨季，加上尚未進入炎熱夏季，氣候適合拍攝婚紗，故許多人選在6月完成終生大事。

觀察今年星級飯店的婚宴專案，可發現一個趨勢，就是開始針對預算有限、但又想在飯店舉行隆重儀式的小資族群，祭出價格「殺到爆」的專案。

五星級的晶華酒店推出史上最優惠的專案，只要婚期在七、八月辦喜宴，每桌最低只要13,800元，該價格還包含周末，相較五星旗飯店每桌動輒三萬元起跳，這個價格比婚宴會館還便宜，是晶華史上最殺優惠。

同為五星級飯店的喜來登不惶多讓，今年推出四款婚宴專案，其中適合小資族的「甜蜜精選」專案，平日每桌最低只要13,600元，假日也只要15,900元，今年365天中有298天可適用。喜來登表示，該專案詢問度「熱到破表」。

六福旅遊集團公關協理王淺秋表示，因應婚宴市場逐年遞減趨勢，除四、五十桌大型婚宴，台北威斯汀六福皇宮及台北六福萬怡酒店，也推出八桌起跳的小型婚宴專案，並提供更多元化的加值服務。

至於寒舍艾麗及寒舍艾美酒店，其婚宴專案每桌最低也只要19,888元及23,800元；寒舍艾美還針對想辦「小而溫馨」婚宴的客群，推出訂席只要10桌以上，即可升等每晚價值36,000元的主管套房一晚的優惠。