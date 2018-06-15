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台泥揮軍土耳其市場 與當地公司洽談合作

2018-06-15 10:03中央社 台北15日電

台泥繼投資中國大陸水泥生產事業多年後，最近將觸腳伸向土耳其，台泥正與土國的SANKO Hold ing A.S.公司洽談土耳其市場策略合作開發案。

台泥公司14日董事會同意洽談這項跨國合作案，未來若雙方達成策略合作模式，將是台泥首度揮軍歐洲的灘頭堡，同時亦是繼中國大陸之後第二個與他國合作的案例。

台泥公司表示，董事長張安平在法說會中及其他場合一再表示台泥正在轉型綠色產業，同時還要更國際化，其中歐美市場一直是張安平非常有興趣的業務擴展區域。

台泥公司指出，台泥評估過土耳其本身是個成長中的國家，人口多達8000萬人，內需市場成長性非常大，成熟度也夠，是個值得進一步投資的市場，經評估幾家水泥公司後發現SANKO控股公司有意願與台泥公司多接觸，於是雙方從今年初起密切聯繫。

台泥公司說，SANKO控股公司旗下擁有3座水泥廠，年產量達700萬公噸，屬中型水泥企業，雙方策略合作的方式有很多種，但一切盡在洽談中，不願透露合作模式細節。

SANKO控股公司在土耳其營運規模相當大，排名土耳其前500大企業，旗下員工數超過1.4萬人，集團橫跨多項不同產業，包括紡織、風力與水力發電、水泥廠、工程機具、房地產、包裝材、金融證券、資訊科技等。

台泥土耳其

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