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寶成旗下越南4廠區 全面復工

2018-06-15 06:07中央社 台北14日電

寶成工業今天表示，因越南民眾對越南政府經濟特區政策不滿而抗爭，造成4座工廠部分單位被迫停工，狀況已經排除，今天全面復工。

寶成工業指出，子公司裕元工業(集團)公司旗下位於越南胡志明市的寶元鞋廠、位於前江省的裕得鞋廠、位於西寧省的寶宏鞋廠及寶利鞋廠4個廠區，於6月11日發生部分單位被迫停工情況。經與越南當地政府及工會密切溝通與配合，上述4個廠區已於今天全面恢復正常生產運作。

寶成說，上述事件並未對公司整體營運、財務或業務造成重大影響。

越南寶成

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