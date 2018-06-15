創新思維／店面設計 融入品牌形象

2018-06-15 04:59 經濟日報 彼得．賽克（Peter Zec）



我今天想要特別談談商業空間設計，從第一間精品百貨公司，例如在巴黎樂蓬馬歇百貨開始營業以來，商業空間設計這門學問對商品銷售來說，就顯得舉足輕重，並在網路時代演進到全新層次。

讓我先從與品牌商業空間設計有關的重要紀事談起。2012年5月，德國柏林首家蘋果電腦專賣店開幕，幾千人在店外守候，希望能成為第一批完全沉浸在蘋果電腦的世界其中一份子；在此之前，該電腦巨擘已以令人驚嘆的專賣店鋪，在世界各地引發關注，令人矚目的不僅是人潮，還有建築物本身。 在嘉格納家電品牌成立333周年慶祝活動上，品牌邀請貴賓參與宛如時空旅行的活動，來到德國黑森林中慶祝該品牌的源起。為此「eins:33」設計公司在紐約打造一座名為1683的快閃餐廳。 紅點／提供 分享 facebook

蘋果電腦在紐約第五大道上，以巨大的玻璃方塊建築物，構成進入位於地下室店鋪的入口，那是識別度極高的建築物，甚至成為觀光景點。蘋果電腦在柏林落腳處，是位於西柏林庫坦大街（Kurfürstendamm）上，前身為電影院的Filmbühne Wien，這是一幢坐落於首都市中心，優雅且歷史悠久的建築物。

蘋果電腦只不過是現代商業空間設計演化的其中一案例，能促進顧客對品牌忠誠度的體驗，目的是要讓品牌在顧客心中穩穩定錨。

現在各大品牌都設置旗艦店，透過地點、建築物、產品、傳達設計、室內設計和各種活動，以獨家手法傳遞品牌訊息。

全球各大品牌紛紛提出令人驚豔的方案說服客戶，這也反映在每年紅點傳達設計大獎上。去（2017）年，為嘉格納家電（Gaggenau）打造的商業空間設計，表現地特別搶眼。

在嘉格納家電品牌成立333周年慶祝活動上，品牌邀請貴賓參與宛如時空旅行的活動，來到德國黑森林中慶祝該品牌的源起。

為此，「eins:33」設計公司在紐約打造一座名為1683的快閃餐廳，這是一場極致的品牌體驗，揭開序幕的是在超大型咕咕鐘前、沉浸在冶煉廠的氣氛中享用雞尾酒，接著來到用餐區，以聽覺和嗅覺打造出森林的氛圍；橋接現代的區域以該品牌現代化家電錯落交織而成，使用這些家電產品烹調當天的餐點。

紅點評審團將紅點最佳設計獎頒發給這項別出心裁的設計專案，因當中實現新與舊、融合自然與高科技。

嘉格納家電的例子證明商業空間設計不僅僅只是空間和商店。另一個與商店有關的成功範例是來自台灣「眼鏡與空間」設計案，同樣獲得評審團青睞、授予紅點獎項，雨後設計有限公司的設計師團隊，針對眼鏡行室內裝潢設計，從眼鏡鏡片中汲取靈感，為眼鏡打造出特有空間特性；使用不同的格柵，在空間中表現搶眼的美學和功能特性，也展現和諧的空間體驗。此作品也說明，展現商品的區域不僅限於銷售區，還包含儲藏區。

雨後設計有限公司的設計師團隊，針對眼鏡行室內裝潢設計，從眼鏡鏡片中汲取靈感，為眼鏡打造出特有空間特性。 紅點／提供 分享 facebook

除了這些獲獎案例外，商業空間設計也包含其他面向，例如在銷售點以正確手法展示商品，或是將店鋪門面納入設計概念。

無論如何，我對今年將說服紅點評審團的作品充滿好奇。說不定其中一件入選作品有天會成為經典電影一部分，就像1961年拍攝的電影「第凡內早餐」，在紐約知名珠寶品牌蒂芬妮店門外取景一樣。

（作者是紅點設計獎主席）